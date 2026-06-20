Kolombiya'da Kritik Seçim - Son Dakika
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Kolombiya'da Kritik Seçim

20.06.2026 09:38
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Kolombiya'da seçmenler, aşırı sağcı Espriella ile sol Cepeda arasında tarihin en kritik seçimini yapacak.

Kolombiya'da seçmenler, yarın düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda son yılların en kritik tercihlerinden birini yaparak aşırı sağcı Abelardo de la Espriella ile sol görüşlü Ivan Cepeda arasında oy kullanacak.

Ülkenin siyasi ve ekonomik geleceği açısından kritik önem taşıyan seçim, son yılların en çekişmeli yarışlarından biri görülüyor.

Güvenlik krizinden ekonomik eşitsizliklere kadar birçok sorunun gölgesindeki seçim, Kolombiya'nın aşırı sağa mı yoksa sola mı yöneleceğini belirleyecek.

Seçimi kazanması halinde ABD ve İsrail ile ilişkileri güçlendireceğini vadeden de la Espriella, 10 mega hapishane inşa etme ve silahlı örgütlere karşı kapsamlı mücadele yürütme sözü verdi.

Sol görüşlü rakibi Cepeda ise sosyal politikalara öncelik vereceğini belirterek, yoksullukla mücadele ve gelir eşitsizliğinin azaltılması için çalışacağını ifade etti.

Seçim kampanyası boyunca birbirlerine "ağır" suçlamalar yönelten de la Espriella ile Cepeda, mafya bağlantılarından silahlı gruplarla işbirliğine ve oy satın alma iddialarına kadar birçok konuda karşı karşıya geldi.

İki aday da seçimi kazanmaları halinde birbirlerine taban tabana zıt politikalar izleyeceklerini ortaya koydu.

Trump'tan aşırı sağcı Espriella'ya "tam ve koşulsuz" destek

"Kaplan" lakabıyla tanınan Espriella'ya "tam ve koşulsuz" destek veren Trump, Kolombiyalı seçmenlere sandığa giderek oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Kolombiya'daki seçimi yakından takip eden Trump, iktidar partisi adayı Cepeda'yı "radikal Marksist sol" olarak nitelendirerek, seçmenlerden oy verirken ABD ile Kolombiya arasındaki ilişkileri de göz önünde bulundurmalarını istedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek ülkenin iç işlerine müdahale olarak değerlendirdi.

Petro, Kolombiyalı seçmenlere özgür iradeleriyle sandığa gitmeleri ve herhangi bir dış etki altında kalmadan oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Seçimi kazanan aday, 7 Ağustos'ta görevi Cumhurbaşkanı Petro'dan devralacak.

İlk turu de la Espriella önde tamamlamıştı

31 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Vatan Savunucuları Hareketi (Defensores de la Patria) adayı aşırı sağcı de la Espriella, oyların yüzde 43,62'sini alarak yarışı önde tamamlarken iktidar partisi Tarihsel İttifakın (Pacto Historico) sol görüşlü adayı Ivan Cepeda, yüzde 41,13 ile ikinci sırada yer almıştı.

İlk turda oyların yüzde 6,9'unu alarak üçüncü sırada kalan Demokratik Merkez Partisinin adayı Paloma Valencia, ikinci turda de la Espriella'ya destek vereceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya'da Kritik Seçim - Son Dakika

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