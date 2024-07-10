Kolombiya'da Ormansızlaşma Son 23 Yılın En Düşük Seviyesinde

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Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, ormansızlaşma 2023'de yüzde 36 oranında azalarak son 23 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, alınan önlemler sayesinde ülkede ormansızlaşmanın yüzde 36 oranında azaltıldığı ve son 23 yılın en düşük rakamının kayıtlara geçtiği bildirildi.

Çevre Bakanı Susana Muhamad, yaptığı basın toplantısında, ülkede geçen yıl 44 bin 261 hektarlık ormanlık alanın yok edilmesinin önlendiğini belirterek, "2022'de 123 bin 517 hektarlık ormanlık alan yok edilmişti, 2023'te bu rakamı 79 bin 256'ya düşürdük. Bu alan, Kolombiya'nın en büyük 5. kenti Bucaramanga'nın neredeyse 3 katına denk geliyor." ifadesini kullandı.

Tarihsel olarak son 23 yılın en başarılı rakamlarına ulaştıklarını kaydeden Muhamad, Kolombiya'nın hedefinin 2030'da ormansızlaşmayı sıfıra indirmek olduğunu söyledi.

Muhamad, Amazon Ormanları'nda da 2022'ye oranla ağaç kesiminin yüzde 38 oranında azaldığını ve 27 bin hektarlık alanın ormansızlaştırılmaktan kurtarıldığını belirtti.

Kolombiya, 2024'ün ekim ayında "Biyoçeşitlilik Zirvesi'ne (COP16)" ev sahipliği yapacak.