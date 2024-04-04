Kolombiya'da Sağlık Reformu Tasarısı Reddedildi

Kolombiya'da hükümetin uzun süredir çıkarmaya çalıştığı "sağlık reformu" yasa tasarısı, Senato'da tartışmaların ardından reddedildi.
Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümetinin en önemli seçim vaatlerinden sağlık reformu yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi'nden geçmesine rağmen Senato'da muhalefetin karşı oylarına takıldı.
Kolombiya basınına göre, muhalefetin Senato'daki sandalye üstünlüğü nedeniyle hükümetin sağlık reformu projesi "tümden" başarısızlığa uğradı.
Cumhurbaşkanı Petro, Bogota'daki Büyük Ulusal Kahve Meclisi'nde yaptığı konuşmada, sağlık reformunun Senato'da reddedilmesinin sektörde "olumsuz" sonuçlara yol açacağını söyledi.
Petro, "Kongrenin bize söylediği şey Sağlık Hizmeti Sistemi'nin (EPS) iflas ettiğidir. Şimdi bunu çözmemiz gerekiyor. İnsan hayatı her şeyden daha mühimdir. Şirketler üzerine düşeni yerine getirmiyor ve sağlık sistemi çöküyor, bizim derdimiz bunun önüne geçmektir." ifadesini kullandı.
Hükümet, mevcut sağlık sisteminin devleti mali açıdan ciddi zarara uğrattığını ve halkın sağlık hizmetlerinden gereğince istifade edemediğini savunuyor.
Muhalefet ise mevcut sağlık sisteminin değiştirilmesi halinde toplumun bundan zarar göreceğini iddia ediyor.
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