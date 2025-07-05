Kolombiya'da Suikast Girişimi: Şüpheli Yakalandı

Kolombiya'da 2026 seçimlerinde sağ partinin cumhurbaşkanı adaylarından olan senatör Miguel Uribe Turbay'ı hedef alan suikast girişiminin azmettiricisi olduğu düşünülen kişi polis tarafından yakalandı.

Polis yetkilisi Carlos Fernando Triana, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Triana, senatör Uribe'ye yönelik silahlı saldırının arkasındaki isim olduğundan şüphelenilen "Chipi" ve "Costeno" lakaplı Elder Jose Arteaga Hernandez'in Bogota'nın kuzeybatısındaki bir mahallede operasyonla gözaltına alındığını belirtti.

Arteaga'nın silahlı saldırının düzenlendiği parkın yakınlarında olduğunun tespit edildiğini dile getiren Triana, saldırının planlanması ve uygulanması sürecinde rol aldıkları gerekçesiyle 3 kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi.

Şüpheli hakkında "kasten adam yaralamaya teşebbüs, silah ve mühimmat üretimi ile kaçakçılığı ve çocukları suça sürükleme" gibi suçlamalar bulunduğunu söyleyen Triana, saldırının nedenini bulmak için başlatılan soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Senatör Miguel Uribe Turbay'a yönelik silahlı saldırı

Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın batısındaki Modelia Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Uribe, 7 Haziran'da konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Partililer tarafından özel kliniğe kaldırılan Uribe'nin ağır yaralandığı ve vücuduna 6 kurşun isabet ettiği belirtilmişti.

Hükümet, Uribe'ye yönelik saldırının ardından Acil Müdahale Planı'nın devreye alındığını duyurmuştu.