Kolombiya'da Tarihsel İttifak'tan Tarihi Başarı
Kolombiya'da Tarihsel İttifak'tan Tarihi Başarı

10.03.2026 11:44
Tarihsel İttifak, Kongre seçimlerinde tarihi bir zafer kazanarak Kolombiya siyasetine damgasını vurdu.

Kolombiya'da 8 Mart'ta düzenlenen ve 31 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesi önemli bir sınav niteliği taşıyan Kongre seçimlerini kazanan iktidar partisi Tarihsel İttifak psikolojik üstünlük sağladı.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro liderliğindeki sol eğilimli Tarihsel Pakt (Pacto Historico), Kolombiya tarihinde ilk kez Kongrenin her iki kanadında da birinci güç haline gelerek tarihi bir başarıya imza attı.

Söz konusu başarı Tarihsel Pakta ülke siyasetinde psikolojik üstünlük sağlamış oldu. Zira uzmanlar, bu durumu geleneksel sağ ve merkez partilerin on yıllardır süren hakimiyetinin kırılması anlamına geldiği için "tarihi bir başarı" olarak nitelendiriyor.

Kolombiya siyasetine son 20 yıldır damgasını vuran eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe'nin, 8 Mart seçimlerinde yeterli oyu alamayarak Senato dışında kalması basında "Uribismo" döneminin sonu olarak yorumlanırken, sağ muhalefetin liderliğini genç isimlerin devralması bekleniyor.

İktidar partisi Senatoda 2022'de aldığı 2 milyon 880 bin 254 oyu 8 Mart'taki seçimlerde 4 milyon 413 bin 636'ya yükseltirken, Temsilciler Meclisinde ise 2022'de aldığı 3 milyon 133 bin 345 oyu 4 milyon 338 bin 702'ye çıkardı.

"İlk turda alacağımızın en somut göstergesidir"

Tarihsel Paktın cumhurbaşkanı adayı Ivan Cepeda, Kongre zaferinin ardından partililere yönelik yaptığı konuşmada, bu başarının tesadüf olmadığını belirtti. Cepeda, "Kolombiya sözünü söyledi, iyi başladığımızı biliyor ve daha fazlasını istiyoruz. Bu sonuçlar 31 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerini ilk turda alacağımızın en somut göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Kolombiya Ulusal Tescil Kurumu (Registraduria) verilerine göre, oyların yüzde 99,56'sının sayıldığı 103 sandalyeli Senatoda oluşan taslak tablo şu şekilde sıralandı:

Tarihsel Pakt 25, Demokratik Merkez (Centro Democratico) 17, Liberal Parti (Partido Liberal) 13, Kolombiya İçin İttifak 11 (Alianza por Colombia), Muhafazakar Parti 11 (Partido Conservador), U Partisi 9 (Partido de la U), Radikal Değişim 6 (Cambio Radical- Alma), Şimdi Kolombiya 5 (Ahora Colombia), Ulusal Kurtuluş Hareketi 3 (Movimiento Salvacion Nacional), Yerli Kotası 2 ve Muhalefet Kotası 1 sandalye.

Kolombiya yasalarına göre, cumhurbaşkanı seçimlerinde ikinci olan aday doğrudan Senatoda kendi partisinden bir sandalye sahibi oluyor.

Tarihsel Part, 25 sandalye ile Senatoda kilit bir parti haline gelmesine rağmen yasaları geçirmek için gereken 55 sandalyeye ulaşabilmek adına diğer partilerle koalisyon kurmak zorunda kalacak.

Demokratik Merkez partisi ve muhafazakar partilerin toplamda 28 sandalyeye ulaşması ise Senatoda güçlü bir muhalefet bloğunun oluşacağına işaret ediyor.

Temsilciler Meclisinde oy dağılımını sol koalisyon lider tamamladı

Kolombiya Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisinde Tarihsel Pakt 40 sandalye kazanarak birinci sırada yer alırken, Demokratik Merkez partisi ve Liberal Parti 28'er sandalye ile seçimi ikinci sırada tamamladı.

Diğer partilerden Muhafazakar Parti 19, U Partisi 12, Radikal Değişim 10, Yeşiller 7, Yeni Liberalizm 3, Yeniden Doğan Kolombiya 3 ve diğer partiler ise 11 sandalye çıkarttı.

Kolombiya'da sandığa katılım oranı yüzde 47 olarak açıklanırken, her 5 Kolombiyalı seçmenden neredeyse 1'i tercihini Tarihsel Pakttan yana kullanarak sol bloğu ülkenin en büyük siyasi hareketi konumuna taşıdı.

Uribe'nin kurucusu olduğu Demokratik Merkez, 2022'ye göre Senatodaki koltuk sayısını 13'ten 17'ye çıkararak aritmetik bir zafer kazansa da kendi tabanında beklentileri karşılayamadı.

Cumhurbaşkanı seçimine katılmaya hak kazanan adaylar

Kolombiya'da siyasi parti koalisyonları, 31 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu öncesinde düzenlenen ön seçimlerde adaylarını belirledi.

Sağ ve merkez sağ partilerin oluşturduğu Kolombiya İçin Büyük İttifakın (La Gran Consulta por Colombia) adayı Paloma Valencia, Merkez blokunu temsil eden Çözümler İttifakının (Consulta de las Soluciones) adayı Claudia Lopez ve sol blok Yaşam Cephesinin (Frente por la Vida) adayı Roy Barreras ön seçimleri kazandı.

Tarihsel Paktın parti için ön seçiminde yüzde 65 oy olan Ivan Cepeda iktidarın adayı olurken, Ulusal Seçim Konseyi kararı nedeniyle 8 Mart'taki ittifak ön seçimine katılamadı.???????

Kaynak: AA

