Kolombiya'da Türk Filmleri Haftası Açıldı - Son Dakika
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Kolombiya'da Türk Filmleri Haftası Açıldı

Türk Filmleri Haftası, Bogota'da Türkiye'nin Büyükelçisi Sun'un konuşmasıyla başladı.

08.11.2024 07:46
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Kolombiya'da düzenlenen "Türk Filmleri Haftası" etkinliği Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun'un açılış konuşmasıyla başladı.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen Türk Filmleri Haftası etkinliği başkent Bogota'daki Sinema Salonunda (Cinemateca de Bogota) gerçekleştirildi.

Açılışta katılımcılara yönelik bir konuşma yapan Sun, Türkiye ile Kolombiya arasındaki diplomatik ilişkilerin 65. yıldönümünde, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle Türk Filmleri Haftası'nı Kolombiyalı sinemaseverlerle paylaşmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Sun, katkıları nedeniyle Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ülke temsilciliğine teşekkür ederek, "Türk aktörler ve aktrisler Kolombiyalı izleyiciler için yeni değil Türk dizileri sadece Kolombiya'da değil diğer Latin Amerika ülkelerinde de oldukça popüler. 2 yıl önce Kolombiya'ya geldiğimde ilk fark ettiğim şeylerden biri buydu." ifadesini kullandı.

Türk sinemasının uluslararası arenalarda çok sayıda ödül kazandığını dile getiren Sun, katılımcılarla birlikte Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği "Kelebeğin Rüyası" filmini izledi.

Türk Filmleri Haftası süresince 6- 10 Kasım tarihleri arasında "Hokkabaz", "Unutursam Fısılda" ve "Ahlat Ağacı" izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Diplomasi, Kolombiya, Türkiye, Güncel, Turizm, Sinema, Son Dakika

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