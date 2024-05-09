Kolombiya Dışişleri Bakanı: İsrail-Filistin sorununun tek çözümü iki devletli barış

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Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, İsrail-Filistin sorununun tek çözümünün "iki devletli barıştan geçtiğini" söyledi.

Murillo, ABD'de katıldığı 54. Washington Konferansı'nın ardından İsrail-Filistin sorununa ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun Orta Doğu'daki çatışmalarla ilgili uluslararası barış konferansı çağrısı yaptığını hatırlatan Murillo, "İsrail-Filistin sorununun tek çözümünün iki devletli barıştan geçtiğine inanıyoruz." dedi.

Murillo, bir basın mensubunun "İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilmesinin Kolombiya'yı askeri ve ticari olarak etkileyebileceğinden endişe duymuyor musunuz?" sorusu üzerine, "Cumhurbaşkanı Petro, Gazze'ye saldırılarından dolayı İsrail'i defalarca kez uyardı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karara İsrail'in uymasını istedi." yanıtını verdi.

Diplomatik ilişkilerin kesilmesi kararının İsrail halkıyla ilgisinin bulunmadığını belirten Murillo, iki ülke halkının bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için konsolosluk hizmetlerine devam ettiklerini söyledi.

Murillo, İsrail ile kesilen diplomatik ilişkilerin ABD tarafından nasıl karşılandığı sorusuna ise "ABD ile kalıcı ve karşılıklı diyaloğumuz devam ediyor. Dünyadaki sorunları ve çözümleri samimi şekilde ele alıyoruz." diye konuştu.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek İsrail ile diplomatik ilişkilerini 3 Mayıs'ta kestiğini resmen bildirmişti.