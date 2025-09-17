Kolombiya Hapishanesinde İsyan: 5 Ölü - Son Dakika
Kolombiya Hapishanesinde İsyan: 5 Ölü

Kolombiya Hapishanesinde İsyan: 5 Ölü
17.09.2025 16:53
Funza'daki hapishanede çıkan isyanda 5 mahkum öldü, 7 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Kolombiya'nın Funza kentindeki hapishanede çıkan isyanda 5 mahkum öldü, 7 kişi yaralandı.

Cundinamarca Valisi Jorge Emilio Rey, basına yaptığı açıklamada, Funza şehrindeki hapishanede birkaç mahkumun şilte ve yatakları ateşe vererek isyan çıkardığını bildirdi.

"7 MAHKUMUN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

Güvenlik güçleri ve itfaiyenin olaylara derhal müdahale ettiğini belirten Emilio, "Olaydan saatler sonra, diğer tutuklular solunum yolu rahatsızlıkları nedeniyle hastanelere kaldırıldı. Şu ana kadar 5 mahkum hayatını kaybetti. İtfaiyeden aldığımız bilgilere göre 7 mahkumun hastanede tedavisi devam ediyor. " ifadelerini kullandı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Vali Emilio Rey, isyanın nedeninin araştırılması için başsavcılığın soruşturma başlatacağını duyururken, polis hapishane çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: AA

