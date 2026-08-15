Kolombiya-İsrail İlişkilerinde Yeni Dönem

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından 4 gün sonra arama kurtarma ekibi gönderen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşerek teşekkür etti.

De la Espriella, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine değindi.

Netanyahu ile telefonda "çok samimi ve verimli" bir görüşme yaptığını belirten de la Espriella, şunları kaydetti:

"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile çok samimi ve verimli bir görüşme gerçekleştirdim. Bu zor zamanlarda İsrail'in Kolombiya'da görevlendirdiği arama-kurtarma ekipleri ve sağladığı insani yardımlar için kendisine derinden teşekkür ettim. Bu süreç, Kolombiya ile İsrail arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcıdır: Dostluk, dayanışma, işbirliği ve karşılıklı saygıya dayanan bir ilişki. Kolombiya ve İsrail, her zaman dost ve müttefik!"

Meksika'nın gönderdiği arama kurtarma ekibine onay vermeyen Kolombiya hükümeti, sadece ABD, Ekvador, El Salvador ve İsrail'den deprem sonrası yardım talep etmişti.

İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı kurtarma ekiplerinden 82 kişi, dün Kolombiya'nın Cali kentine ulaşmıştı.

Kolombiya'da yeni Cumhurbaşkanı seçilen Abelardo de la Espriella, işgal altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri üzerinde "İsrail egemenliğini" tanıdığını bildirmişti.

Kolombiya'nın bir önceki Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise İsrail'in Gazze'deki saldırılarını gerekçe göstererek, 3 Mayıs 2024'te İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmiş ve İsrail'in Bogota Büyükelçisini "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 294'e çıkmıştı.