Kolombiya, İsrail\'in Filistinli Kampına Yaptığı Saldırıyı Kınadı

Güncel

Kolombiya, İsrail ordusunun dün akşam Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına gerçekleştirdiği saldırıyı kınadığını bildirdi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği hava saldırısında onlarca sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail saldırısının kınandığı açıklamada, " Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 35 bini aşkın kişi öldürüldü ve Batı Şeria'da ise şiddet olayları giderek artmaktadır. Kolombiya, derhal ve kesin ateşkesin sağlanmasını talep ediyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, tüm esirlerin serbest bırakılmasının ve gerekli insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasının önemi vurgulanırken, İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 24 Mayıs 2024 tarihli kararına uyması gerektiği hatırlatıldı.

Gazze'de sivil halkın yaşadığı zorluklara işaret edilen açıklamada, İsrail'e uluslararası insancıl hukuka saygı göstermesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Kolombiya'nın, bir kez daha İsrail ve Filistin'in barış içinde bir arada yaşama hakkını garanti altına alan iki devletli çözümü desteklediği anımsatıldı.

Ne olmuştu?

BM'nin yargı organı UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.