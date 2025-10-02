Kolombiya, İsrailli Diplomatları Sınır Dışı Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kolombiya, İsrailli Diplomatları Sınır Dışı Ediyor

Kolombiya, İsrailli Diplomatları Sınır Dışı Ediyor
02.10.2025 05:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'in saldırısına sert tepki göstererek tüm diplomatları sınır dışı edecek.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kolombiya'daki tüm İsrailli diplomatların ülkeden sınır dışı edileceğini belirtti.

"TİCARET ANLAŞMASI DERHAL FESHEDİLECEK"

Cumhurbaşkanı Petro, "Elimizdeki bu bilgi doğruysa, bu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu tarafından işlenen bir başka uluslararası suç anlamına gelir. İsrail ile serbest ticaret anlaşması derhal feshedilecektir. Kolombiya'daki tüm İsrail diplomatik heyeti sınır dışı edilecektir." ifadelerini kullandı.

"HİTLER DÜNYA SİYASETİNDE YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR"

Netanyahu'yu sert sözlerle hedef alan Petro, "Totalitarizmi analiz eden filozof Hannah Arendt, 1950'lerde Nazilerin halen hayatta olduğunu söylemişti. Hitler, dünyanın siyasetinde yaşamaya devam ediyor. Arendt haklıydı. Umarım halklar uyuşturulmaz." değerlendirmesinde bulundu.

SUMUD FİLOSUNDA 2 KOLOMBİYA VATANDAŞI VAR

Kolombiya basınına göre, Cumhurbaşkanı Petro'nun İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun saldırıya uğraması ve aralarında 2 Kolombiya vatandaşının olması nedeniyle bu kararı aldığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Kolombiya, Politika, Güvenlik, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya, İsrailli Diplomatları Sınır Dışı Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne, bebeğini köprünün altına gömdü 5 yıl önce de aynı şeyi yapmış Anne, bebeğini köprünün altına gömdü! 5 yıl önce de aynı şeyi yapmış
Son günlerin en çok tartışmalı konusu Özgür Özel’den dikkat çeken KAAN hamlesi Son günlerin en çok tartışmalı konusu! Özgür Özel'den dikkat çeken KAAN hamlesi
Selçuk Özdağ: İnanıyoruz ki bir gün parlamanter sisteme yeniden geçeceğiz Selçuk Özdağ: İnanıyoruz ki bir gün parlamanter sisteme yeniden geçeceğiz
Herkes o hareketini konuşuyor Muhammed Salah’ın zor anları kamerada Herkes o hareketini konuşuyor! Muhammed Salah'ın zor anları kamerada
Maraş Dondurması Dünyanın en iyi tatlıları listesinde ilk 5’te Maraş Dondurması Dünyanın en iyi tatlıları listesinde ilk 5'te!
KYK yurdunda ölüm: Soğuk suyla duş almak zorunda kalmasının ardından kalp krizi geçirdi KYK yurdunda ölüm: Soğuk suyla duş almak zorunda kalmasının ardından kalp krizi geçirdi

09:01
Sumud Filosu saldırısı Türkiye’yi ayağa kaldırdı ABD Konsolosluğu taşlandı
Sumud Filosu saldırısı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! ABD Konsolosluğu taşlandı
08:56
Sumud Filosu gemilerinden Mikeno, Gazze karasularına ulaştı
Sumud Filosu gemilerinden Mikeno, Gazze karasularına ulaştı
08:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 20 kişi ve kurumun mal varlıkları donduruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 20 kişi ve kurumun mal varlıkları donduruldu
07:37
Beyaz Köşk’ü satın alan kişi belli oldu
Beyaz Köşk'ü satın alan kişi belli oldu
06:59
İsrail’in Sumud Filosu’ndaki tekneye baskın anı kamerada
İsrail'in Sumud Filosu'ndaki tekneye baskın anı kamerada
04:19
Sumud filosuna saldırıyı duyanlar İstanbul’da sokağa döküldü
Sumud filosuna saldırıyı duyanlar İstanbul'da sokağa döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2025 09:39:32. #7.13#
SON DAKİKA: Kolombiya, İsrailli Diplomatları Sınır Dışı Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.