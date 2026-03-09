Kolombiya Kongre Seçimlerini Tarihsel Pakt Kazandı - Son Dakika
Kolombiya Kongre Seçimlerini Tarihsel Pakt Kazandı

09.03.2026 09:23
Kolombiya'da, Tarihsel Pakt ittifakı, Kongre seçimlerinde başarılı oldu ve Cumhurbaşkanlığı için adayı belirledi.

Kolombiya'da dün düzenlenen Kongre seçimlerini iktidar partisi Tarihsel Pakt ittifakı (El Pacto Historico) kazandı.

Seçmenler, Senato ile Temsilciler Meclisi üyelerini belirlemek ve cumhurbaşkanı adaylarının seçileceği partiler arası ön seçimler için dün sandık başına gitti.

Kolombiya Ulusal Tescil Kurumunun resmi olmayan verilerine göre, ülke genelinde sandıkların yüzde 98,17'si açıldı.

Senatoda 25 koltuk kazanan Tarihsel Pakt ittifakı önde giderken en yakın rakibi Demokratik Merkez partisi ise 17 sandalye kazandı.

Geleneksel partilerden Liberal Parti 13, Kolombiya İçin İttifak 11, Muhafazakar Parti 10, U Partisi 8, Radikal Değişim 7, Şimdi Kolombiya 5 ve Ulusal Kurtuluş ise 4 sandalye kazandı.

Diğer yandan, Temsilciler Meclisi üyelerinin belirlenmesi için yapılan seçimde de sandıkların yüzde 92,85'i açıldı.

Tarihsel Pakt ittifakı yüzde 32,92 ile ilk sırada yer aldı.

Demokratik Merkez Partisi yüzde 23,62 ile ikinci, Yeşil İttifak ise yüzde 8,47 ile üçüncü sırada bulundu.

"Cumhurbaşkanı seçimini kazanacağız"

Tarihsel Pakt liderlerinden ve koalisyonun kesinleşen cumhurbaşkanı adayı Ivan Cepeda, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, elde edilen başarıyı "ikinci ilerici hükümetin habercisi" olarak nitelendirdi.

Kongre seçimlerinde zafer kazandıklarını vurgulayan Cepeda, "Bu zafer, bize değil Kolombiya halkına aittir. Bu desteğin nedeni basit: Halkımıza sadık kaldık ve hükümet programımızı büyük ölçüde yerine getirdik. Bu zaferin verdiği güçle bir sonraki adımı atıyoruz, 31 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ilk turunda cumhurbaşkanı seçimini kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Kolombiya'da sandıkların kapanmasının ardından paylaşılan hızlı sayım verileri, yeni Kongrenin taslağını oluştururken seçim yetkilileri, bu rakamların hukuki bağlayıcılığının olmadığını hatırlattı.

Resmi sonuçlar, itirazların incelenip oyların tek tek onaylanacağı sayım sürecinin ardından açıklanacak.

Partiler, cumhurbaşkanı adaylarını belirledi

Kolombiya'da siyasi parti koalisyonları, 31 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu öncesinde düzenlenen ön seçimlerde adaylarını belirledi.

Sağ ve merkez sağ partilerin oluşturduğu Kolombiya İçin Büyük İttifak'ın (La Gran Consulta por Colombia) adayı Paloma Valencia yüzde 45,70 oy aldı.

Merkez blokunu temsil eden Çözümler İttifakı'nın (Consulta de las Soluciones) adayı Claudia Lopez yüzde 8,14, sol ve sosyal demokrat partilerin oluşturduğu Yaşam Cephesi'nin (Frente por la Vida) adayı Roy Barreras ise yüzde 3,63 oyla ön seçimleri kazandı.

Üç aday da 31 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda yarışma hakkı elde etti.

Kaynak: AA

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

