Kolombiya ve Venezuela Dışişleri Bakanları Sınırda Görüştü

Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Murillo, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile iki ülke sınırındaki Cucuta kentinde görüştü.
Kolombiya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, "Komşuluk ve Entegrasyon Komisyonu İzleme Mekanizması" ilk toplantısı kapsamında Murillo ve Gil'in, iki ülke ilişkilerini ele almak amacıyla bir araya geldiği bildirildi.
İki komşu ülke arasındaki uyumlu ilişkilere işaret edilen açıklamada, ikili ticaretin ve sınır güvenliğinin daha da pekiştirilmesi için verimli görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtildi.
Venezuela Dışişleri Bakanı Gil, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Ülkelerimiz arasındaki birlik ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla Kolombiya Dışişleri Bakanı ve onun seçkin çalışma ekibiyle Cucuta kentinde verimli bir görüşme yaptık. Bu ziyaretimiz her iki ülkenin halkına fayda sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun, resmi ziyaret kapsamında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bugün başkent Karakas'ta bir araya geleceği bildirildi.
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