Kolorektal Kanser Tarama Programı Sonuçları Açıklandı

02.03.2026 14:11
Sağlık Bakanlığı, 2022'de 3,8 milyon kişiye kolorektal kanser taraması yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, geçen yıl "Kolorektal Kanser Tarama Programı" kapsamında 3 milyon 800 bin kişiye tarama yapıldığını, erken evrede yaklaşık 6 bin 200 kişiye kolorektal kanser tanısı konulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kolorektal kanserin (kalın bağırsak kanseri) hem kadınlarda hem erkeklerde en sık görülen kanser türleri arasında üçüncü sırada yer aldığı belirtildi.

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 1,9 milyon yeni kolorektal kanser vakasının görüldüğü, 900 binden fazla kişinin bu hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, Türkiye'de ise yılda yaklaşık 20 bin yeni vakanın tespit edildiği, vakaların yaklaşık yüzde 85'inin 50 yaş ve üzerindeki bireylerden oluştuğu kaydedildi.

Aşırı kilo kolorektal kanserin risk faktörleri arasında yer alıyor

Erken tanının hayati önem taşıdığı kolorektal kansere yönelik taramaların, Aile Hekimlikleri, KETEM ve Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde (SHM) ücretsiz olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, geçen yıl "Kolorektal Kanser Tarama Programı" kapsamında yaklaşık 3 milyon 800 bin vatandaşa tarama hizmeti sunulduğu, 130 bin kişi şüpheli bulgu nedeniyle ve ileri tetkik amacıyla üst basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirildiği, yapılan değerlendirmeler neticesinde testi pozitif veya şüpheli bulunan her 100 kişiden yaklaşık 4,8'ine denk gelen yaklaşık 6 bin 200 vatandaşa, erken evrede kolorektal kanser tanısı konularak tedavi süreçlerinin başlatıldığı ifade edildi.

Kolorektal kanserin risk faktörleri arasında ileri yaş, aşırı kilo, hareketsiz yaşam, işlenmiş gıdaların fazla tüketimi, tütün ve alkol kullanımı ile ailede kalın bağırsak kanseri öyküsünün bulunduğuna dikkat çekildi.

Hastalığın çoğu zaman belirgin bir semptom göstermeden ilerleyebildiği vurgulanan açıklamada, dışkılama alışkanlıklarında değişiklik, uzun süren kabızlık veya ishal, dışkıda kan görülmesi, açıklanamayan kilo kaybı ve kansızlık gibi belirtilerle ortaya çıkabileceği, bu durumlarda hekime başvurulması gerektiği belirtildi.

Hızlı tanı kitleriyle gaitada gizli kan anında tespit edilebiliyor

Açıklamada, gaitada gizli kan testinin Aile Sağlığı Merkezleri, KETEM'ler ve Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde, 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere yönelik olarak 2 yılda bir ücretsiz sunulduğu, hızlı tanı kitleri sayesinde gizli kanın dakikalar içerisinde tespit edilebildiği bildirildi.

Bu yaş grubundaki bireylerin bir kolonoskopi yaptırmalarının önerildiği, ailesinde kolorektal kanser öyküsü bulunan kişilerin ise 40 yaşından itibaren tarama için hekime başvurmalarının önem taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

