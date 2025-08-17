Koltuklu Skuterle Köpek Yolculuğu

Muğla'da geçen yıl koltuk monte ettiği skuteri kara yolunda kullandığı için ceza kesilen kişi, bu kez çift kişilik koltuk monte ettiği skuterde köpekleriyle yolculuk yaptığı anları paylaştı.

Menteşe ilçesinin Kötekli Mahallesi'nde yaşayan Oğuzhan B. (28) elektrikli skuterinin üzerine çift kişilik koltuk monte etti.

Köpekleri "Rıfkı" ve "Leo"yu da skutere bindiren Oğuzhan B, bu anları, "Trafiğe kapalı alanda çekildi. Ehliyeti almama son 9 ay" notuyla sosyal medyada paylaştı.

Paylaşımın altına "çift kişilik baza koy tam olsun", "yeni cezalar gelsin", "kask önemli" ve "akıllanmazsın sen" gibi çok sayıda yorum yapıldı.

Oğuzhan B, geçen yıl kasımda koltuk monte ettiği skuteriyle kara yolunda seyrettiği görüntüleri "ehliyeti kaptırınca ben" ifadesiyle paylaşmıştı.

Çok sayıda kişi tarafından izlenen ve tekrar paylaşılan görüntü sonrası polis ekiplerince Oğuzhan B'ye trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle 3 bin 12 lira ceza kesmişti.