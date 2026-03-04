Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar üstünde eğitim faaliyetlerini sürdüren komandoların görüntülerini paylaştı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "9'uncu Komando Tugay Komutanlığı. Zorlu arazi, dondurucu soğuk ve derin karda yüksek disiplin, üstün kabiliyet. Komandolarımız her şartta göreve hazır." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, eğitimlere ilişkin görüntüler de kullanıldı.
Görüntülerde komandoların kar üstünde kayakla intikali, kayak üzerinde silahla atış becerilerini gösteren anlar yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Komandolar Karda Eğitimde - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?