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Komandoların gösterisi büyük beğeni topladı

Komandoların gösterisi büyük beğeni topladı

Komandoların gösterisi büyük beğeni topladı Iğdır'da Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü coşku ile kutlandı Cumhuriyetimizin 101. yılı tüm yurtta olduğu gibi Iğdır'da da büyük bir coşkuyla kutlandı.

29.10.2024 19:41
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Komandoların gösterisi büyük beğeni topladı

Iğdır'da Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü coşku ile kutlandı

IĞDIR - Cumhuriyetimizin 101. yılı tüm yurtta olduğu gibi Iğdır'da da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı töreni Valilik makamında Iğdır Valisi Ercan Turan'ın tebrikleri kabulüyle başladı. Tören daha sonra Zübeyde Hanım Bulvarında devam etti. Törende askeri birlikleri, öğrencileri ve vatandaşları selamlayan Vali Ercan Turan ve Garnizon Komutanı P. Albay Cavit Tütüncü halkın Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Vali Ercan Turan, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Vali Turan konuşmasında, "Türkiye Cumhuriyeti 101 yıl önce binlerce yıllık devlet geleneğimizin toprakla buluşmuş son fidan olarak doğmuştur. Aradan geçen 101 yılın sonunda Türkiye Cumhuriyeti ulu bir çınar olma yolunda büyümesini ve gelişmesine devam etmektedir. Bugün Türkiye bir yandan köklerine daha sıkı sarılan diğer yandan semaya doğru daha fazla yükselen kendi gövdesiyle birlikte geniş bir coğrafyaya güven, huzur ve umudun kaynağı olan bir devlet olmuştur" dedi.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından, şiirlerin okunması, halk oyunları gösterileri ve gösteriler ile program devam etti. Program, tören geçişinin ardından sona erdi.

'Komandoların gösterisi büyük beğeni topladı'

Törende Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Suveren Jandarma Komando Tabur Komutanlığına bağlı komandoların gerçekleştirdiği tüfekli gösteriler büyük beğeni topladı. İzleyenlerin mest olduğu gösteri, vatandaşlardan ve protokol üyelerinden büyük alkış aldı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Bayramı, Yerel Haberler, Komando, Güncel, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Komandoların gösterisi büyük beğeni topladı - Son Dakika

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