Komedyen Deniz Göktaş'a tutuklama - Son Dakika
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Komedyen Deniz Göktaş'a tutuklama

03.07.2026 17:07
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Komedyen Deniz Göktaş, 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamalarıyla tutuklandı. Avukatları ifadelerinin mizah kapsamında olduğunu savunurken, mahkeme suç şüphesini yeterli bularak tutuklama kararı verdi.

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Komedyen Deniz Göktaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamalarıyla sevk edildiği İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yurt dışından dönüşünde gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik sorgusunda savunma yapan Göktaş, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, ifadelerinin mizah ve eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Göktaş, "Ben bir komedyenim. Hakaret ve aşağılama kastım yoktur. Önceki ifadelerimi tekrar ederim. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.

AVUKATLARI: MİZAH VE ELEŞTİRİ SUÇ OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ

Göktaş'ın avukatları Metin Sinan Aslan ve Kudret Sıla Tatlı da müvekkillerinin ifadelerinin ifade özgürlüğü, mizah ve eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Avukat Metin Sinan Aslan, özellikle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasına dayanak gösterilen sözlerin tek başına suç unsuru oluşturmayacağını belirterek, Yargıtay'ın benzer kararlarına dikkat çekti. Aslan, söz konusu ifadelerin ağır ve sert eleştiri niteliğinde olduğunu, demokratik toplumlarda bu tür söylemlerin cezalandırılmaması gerektiğini söyledi.

Savunmada ayrıca Göktaş'ın sabit ikametgah sahibi olduğu, kaçma ve delil karartma şüphesinin bulunmadığı vurgulanarak adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacağı ifade edildi.

HAKİMLİK: TUTUKLAMA TEDBİRİ ÖLÇÜLÜ

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği ise Göktaş'ın YouTube ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımları inceleyerek, ifadelerin suç şüphesini destekleyen somut deliller içerdiği kanaatine vardı.

Kararda, Göktaş'ın paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerinin eleştiri sınırlarını aşarak şeref ve saygınlığını rencide edebilecek boyutta olduğu ileri sürüldü.

Hakimlik ayrıca, Göktaş'ın bazı videolarında canlı bombalar, terör saldırıları ve İslam dini ile ilgili kullandığı ifadelerin halkın bir kesimini din ve mezhep farklılıkları üzerinden diğer kesime karşı kin ve düşmanlığa sevk edebilecek nitelikte olduğunu değerlendirdi.

Kararda, kuvvetli suç şüphesinin varlığı, suçun niteliği ve mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklama tedbirinin ölçülü ve gerekli olduğu ifade edildi.

Bu gerekçelerle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına karar verdi.

KARAR ADLİYEDE PROTESTO EDİLDİ

Kararın ardından, adliye koridorunda Göktaş'ı bekleyen sevenleri, meslektaşları ve yurttaşlar; "kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Deniz Göktaş yalnız değildir" ve "faşizme karşı omuz omuza" sloganları atarak binanın dışına doğru yürüdü.

Kaynak: ANKA

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