Komisyon Selimiye Camisi\'ni Ziyaret Etti

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve komisyon üyeleri, Selimiye Camisi'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, komisyon kentte düzenlenen Bölge İstişare Toplantısı'nın ardından ihya çalışması tamamlanan camiyi ziyaret ederek, restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Vali Yunus Sezer, Komisyon Başkanvekili AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Komisyon Üyeleri AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp ile AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal yer aldı.

Edirne Selimiye Meydanı'nda kurulan "Ramazan Sokağı"nı da gezerek vatandaşlarla sohbet eden heyet, Edirne Belediyesi tarihi binasını da ziyaret etti.