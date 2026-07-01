Komisyonda 'Kibar Çocuk' Tartışması - Son Dakika
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Komisyonda 'Kibar Çocuk' Tartışması

01.07.2026 17:34
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Avukat Ruşen'in 'kibar çocuklar yetiştirmeyelim' ifadesi vekillerin tepkisine yol açtı, özür diledi.

(TBMM) - Haber: Ogün Akkaya

TBMM'de Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Okullarda Meydana Gelen Olaylar ile Çocukların Dijital Ortamlarda Karşılaştıkları Riskleri Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan Hukuki Araştırmalar Derneği Konya Şube Başkan Yardımcısı Avukat Fatih Ruşen'in "Biz kibar ve nazik bir nesil yetiştirmekten artık uzaklaşmalıyız. Orta Doğu'da ateş çemberinin ortasında çocuklarımıza kendisini savunmayı öğretmemiz gerekiyor" şeklindeki sözleri komisyonda milletvekillerinin tepkilerine yol açtı. CHP'li Tanal'ın "Kibar ve nazik çocuklar yetiştirmeyelim cümlesi bizim kuruluş ruhumuzla çelişiyor" diyerek bu ifadelerin tutanaklardan çıkarılmasını talep etmesi üzerine, Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, tartışmalı ifadelerin tutanaklardan çıkarılması talimatı verdi. Avukat Ruşen ise "Değerli umumdan özür dilemek istiyorum, ben kendimi doğru ifade edemedim" diyerek özür diledi.

Komisyonun dünkü toplantısında Sosyoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nilay Kaya, Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Selçuk Candansayar, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Akademi Direktörü Hakan Çetin, İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık ve Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Konya Şube Başkan Yardımcısı Avukat Fatih Ruşen birer sunum yaptı.

"EKRAN BAĞIMLISI, ACIKINCA BURGER SÖYLEMEKTEN BAŞKA MEZİYETİ OLMAYAN NESİLLER..."

Toplantıda söz alan HUDER Konya Şube Başkan Yardımcısı Avukat Fatih Ruşen, "sivil savunma ruhunun önemine" dikkati çekmek istediğini dile getirerek, "Biz kibar ve nazik bir nesil yetiştirmekten artık uzaklaşmalıyız" dedi. "Geçmişte Balkanlar'ın, sivil savunma ruhunu unutmuş, nahif insanları sebebiyle kaybedildiğini" savunan Ruşen, "Orta Doğu'da ateş çemberinin ortasında çocuklarımıza kendisini savunmayı öğretmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Milletvekillerinin tepki göstererek araya girmeleri üzerine Ruşen, "Kendini koruyabilen çocuklar yetiştirmeyi öneriyorum. Yoksa, güvenlikli sitelerde, ekran bağımlısı, acıkınca Yemeksepeti'nden burger söylemekten başka meziyeti olmayan, konfor alanından çıkmayan bir nesil gelecekte bizi ciddi olarak tehdit edecektir. Biz çocuklarımızın selameti için bu memlekette bilinçli, geçmişinden gelen değerleri koruyan ve geleceğe taşıyan çocuklar yetiştirmeliyiz" diye konuştu.

MİLLETVEKİLLERİNDEN PEŞ PEŞE TEPKİ: "SAVAŞAN ÇOCUKLAR MI YETİŞTİRECEKSİNİZ?"

Ruşen'in sözleri, komisyondaki farklı partilerden milletvekillerinin sert tepkisiyle karşılaştı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Bunun yeri burası değil, Allah aşkına yeter. Ne yapacaksınız yani savaşan çocuklar mı yetiştireceksiniz?" dedi.

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın da "Daha fazla silah mı alalım?" sorusuyla tepkisini dile getirirken, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal "Şiddetle Mücadele Komisyonunda 'Kibar ve nazik çocuklar yetiştirmeyelim' cümlesi bizim kuruluş ruhumuzla çelişiyor" diyerek bu ifadelerin tutanaklardan çıkarılmasını talep etti.

Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, milletvekillerinin eleştirilerine hak vererek, "Biz hem kibar hem nazik hem de saygılı, sevgili, başarılı, yetenekli çocuklar yetiştirmek zorundayız" dedi. Beyazıt, kurulan cümlenin komisyonun ruhuna aykırı olduğunu belirterek, Mahmut Tanal'ın talebini kabul etti ve tartışmalı sözlerin tutanaklardan çıkarılması talimatını verdi.

"ÇOK MAHCUBİYET DUYDUM, KUSURA BAKMAYIN"

Yaşanan gerginliğin ardından, toplantının soru-cevap bölümünde tekrar söz alan Avukat Fatih Ruşen, kendini doğru ifade edemediğini ve metni hızlı okuduğu için maksadını aştığını dile getirdi. Ruşen, "Yazdığımı okumadan biraz hızlı geçtim yani nezaketimizin ve samimiyetimizin suistimal edilmemesi... Bunu ifade etmek isterim. Milletvekilimiz de buna işaret etti. Kul olmak eksik olmaktır, hata yapmaktır. Ben özellikle Sayın Başkan'ımdan özür dilerim, onu mahcup ettiğim için de çok mahcubiyet duydum, kusura bakmayınız lütfen" diyerek Komisyon Başkanı Beyazıt'tan ve komisyon üyelerinden özür diledi.

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Komisyonda 'Kibar Çocuk' Tartışması - Son Dakika

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