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Komorlar Birliği'nde Cumhurbaşkanı Azali Assoumani yeniden seçildi - Son Dakika
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Komorlar Birliği'nde Cumhurbaşkanı Azali Assoumani yeniden seçildi

Komorlar Birliği'nde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini onaylayan Yüksek Mahkeme, Cumhurbaşkanı Azali Assoumani'nin yeniden seçildiğini duyurdu. Seçim sonuçlarına göre, Assoumani oyların yüzde 57,2'sini almıştır. Seçim sonrası muhalefetin tepkisiyle başkent Moroni'de çıkan çatışmalarda 1 kişi hayatını kaybetmiştir. Assoumani, 1999 yılından bu yana 4 kez başkanlık seçimini kazanan ilk kişi olmuştur.

Komorlar Birliği\'nde Cumhurbaşkanı Azali Assoumani yeniden seçildi
24.01.2024 - 22:33,  Güncelleme: 22:40
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Komorlar Birliği'nde Yüksek Mahkeme, muhalefetin tepkisine yol açan cumhurbaşkanlığı seçimlerini onaylayarak, Cumhurbaşkanı Azali Assoumani'nin yeniden seçildiğini duyurdu.

Yüksek Mahkeme Temsilcisi Rafik Mohamed, yaptığı basın açıklamasında, seçim komisyonunun açıkladığı verilerin detaylı şekilde incelendiğini duyurdu.

Mahkeme kararında kayıtlı seçmenlerin yüzde 56'sının oy kullandığını ve Cumhurbaşkanı Assoumani'nin oyların yüzde 57,2'sini aldığını belirtti.

Seçim komisyonu daha önce Assoumani'nin oyların yüzde 62,97'sini aldığını açıklamıştı.

Sonuçların açıklanması sonrası muhalefet üyeleri geçen hafta sokaklara inmiş, başkent Moroni'de çıkan çatışmalarda 1 kişi hayatını kaybetmişti.

İlk olarak 1999'da darbeyle işbaşına geçen Assoumani, 4'üncü kez başkanlık seçimini kazanmış oldu.

Yaklaşık 800 bin nüfuslu Komorlar Birliği, Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1975'ten bu yana defalarca darbe ve darbe teşebbüslerine maruz kaldı.

Afrika'nın doğusundaki ada ülkesinde 14 Ocak'ta 6 başkan adayı yarışmıştı.

Kaynak: AA
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