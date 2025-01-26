Komşular Arasında Sopalı Kavga: 6 Yaralı

Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, komşu iki aile arasında odun kesme meselesi nedeniyle çıkan sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Köşklü Çeşme Mahallesi, 502/2 Sokakta meydana geldi. Evin önünde motorlu testere ile odun kesme nedeniyle komşular arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki aile bireyleri arasında çıkan yumruk ve sopalı kavgada A.D. (60), M.Y., N.Y., D.Y., Y.K. ve L.K. yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),