Kömür ve Odun Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kömür ve Odun Fiyatları Yükseliyor

CHP'li Başevirgen, artan yakacak fiyatları ile vatandaşların kışı nasıl geçireceğini düşündüğünü açıkladı.

17.09.2024 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, yaklaşan kış ayları öncesi kömür, odun ve soba fiyatlarında yaşanan artışla ilgili; "Doğal gaza gelen zamlar sonrasında kömüre ve oduna yönelen vatandaşlarımız, oduna, kömüre ve soba fiyatlarına da zam gelmesiyle kışı nasıl geçireceğini düşünmeye başladı. Öyle ki geçen sene tonu 4 bin 500 lira olan yerli kömürün ton fiyatı bu yıl en az 6 bin 500 lirayı buldu" dedi.

Bekir Başevirgen, yaklaşan kış öncesi kömür, odun ve soba fiyatlarını araştırdı. Doğal gaza gelen zamlarla birlikte, vatandaşların sobayla ısınmaya yöneldiğini belirten Başevirgen, kömür, odun ve soba fiyatlarının da artmasıyla vatandaşlar için ısınmanın lüks haline geldiğini belirtti. Karnını doyurmaktan bile tasarruf eden vatandaşların, yaklaşan kışı kara kara düşündüğünü kaydeden  Başevirgen, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Artan yakacak fiyatlarıyla vatandaşların ısınmadan da tasarruf etmek zorunda kalacağını ifade eden Başevirgen, "Aldıkları maaşlarla açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veren vatandaşlarımız şimdi de yaklaşan kış öncesi nasıl ısınacağını düşünmeye başladı. Artan doğal gaz fiyatları, ısınmayı da lüks haline getirdi. Yüksek gıda fiyatları ve düşük maaşlardan dolayı yediği yemekten bile tasarruf etmek zorunda bırakılan vatandaşlarımız yaklaşan kış ayıyla birlikte ısınmadan da tasarruf etmek zorunda kalacak" dedi.

"Geçen yıl tonu 4 bin 500 lira olan kömürün tonu bu yıl 6 bin 500 lira"

Kış öncesi kömür fiyatlarını araştıran Başevirgen, "Doğal gaza gelen zamlar sonrasında kömüre ve oduna yönelen vatandaşlarımız, oduna, kömüre ve soba fiyatlarına da zam gelmesiyle kışı nasıl geçireceğini düşünmeye başladı. Öyle ki geçen sene tonu 4 bin 500 lira olan yerli kömürün ton fiyatı bu yıl en az 6 bin 500 lirayı buldu. Tonla kömür alamayıp günü kurtarmak için torbayla kömür alan vatandaşlarımız ise geçen yıl 130 lira öderken bu yıl en az 160 lira ödüyor. Esnaf kömürün torba fiyatının en az 180 lira olması gerektiğini, vatandaşlar alamadığı için 160 liradan satmak zorunda kaldıklarını, böyle giderse seneye dükkanlarını kapatmak zorunda olduklarını söylüyor" ifadesini kullandı.

"En düşük soba fiyatı 8 bin liradan başlıyor"

Kömürle birlikte odun ve soba fiyatlarının da arttığına dikkat çeken Başevirgen,  şunları kaydetti:

"Isınabilmek için sadece kömür de yetmiyor. Soba fiyatları da aldı başını gitti. Evlerde kullanılabilecek sobaların en düşük fiyatı 8 bin liradan başlarken 25 bin liralara kadar ulaşıyor. Maliyetlerinden dolayı kömür yakamayıp oduna yönelen vatandaşlarda yüksek maliyetler altında eziliyor. Odunun ton fiyatı geçen yıl 3 bin lira iken bu yıl 6 bin liraya kadar yükseldi. Çuval fiyatları ise geçen yıl 70 lirayken bu yıl en az 100 liradan satılıyor.

"İktidar, kötü ekonomi politikalarıyla vatandaşlara 'yaşamayın' diyor"

İktidarın kötü politikalarının reçetesini vatandaş öduyor. İktidar, kötü ekonomi politikalarıyla açlık sınırının altında bıraktığı, yükselen kira fiyatları nedeniyle barınmalarını zorlaştırdığı, doğal gaz, kömür, odun fiyatlarıyla ısınmalarını lüks hale getirdiği vatandaşlara 'yaşamayın' diyor. Artık vatandaşlara karşı asli görevlerini bile yerine getiremeyen iktidar, yandaşlarının lüks içindeki yaşamlarını beslemeye ise devam ediyor."

Kaynak: ANKA

Bekir Başevirgen, Milletvekili, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kömür ve Odun Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:49 Deniz Akkaya’ya kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 ay 27 gün hapis cezası Deniz Akkaya'ya kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 ay 27 gün hapis cezası
11:39 Ehliyette yeni dönem başlıyor Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek Ehliyette yeni dönem başlıyor! Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek
11:10 Bilmeden katilin adını mı verdi Yenge Hediye Güran’ın ifadesinde gözden kaçan detay Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay
10:41 Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi Erdoğan’ın devreye gireceği konuşuluyor Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor
07:59 Narin’le ilgili kahreden gerçek Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış
17:13 Yusuf Dikeç’e Bollywood’dan teklif geldi Yusuf Dikeç'e Bollywood'dan teklif geldi
17:06 Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu
16:53 Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti Papua Yeni Gine’de kabile savaşı Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti! Papua Yeni Gine'de kabile savaşı
16:30 Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı
16:18 Adalet Bakanlığı 300 personel alacak Adalet Bakanlığı 300 personel alacak
16:14 Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü
16:01 Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu
16:00 Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü
15:55 Mehmet Ali Erbil’nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel Mehmet Ali Erbil'nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2024 12:27:47. #1.11#
SON DAKİKA: Kömür ve Odun Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement