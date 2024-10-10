Konak Belediye Başkanı Mutlu: Herkesin Eşit Olduğu Bir Konak İçin Çalışıyoruz

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(İZMİR)- 19. Ege İnsan Yönetimi Zirvesi'ne katılan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Sosyal Adalet İçin Toplumcu Belediyecilik" başlıklı sunumunda toplumcu belediyecilik alanında hayata geçirilen çalışmaları anlattı. Başkan Mutlu, "Herkesin eşit olduğu, kendini öteki hissetmediği ve yan yana yürüdüğü bir Konak için çalışıyoruz" dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Ege Şubesi tarafından düzenlenen 19. Ege İnsan Yönetimi Zirvesi'ne katıldı. Bu yıl "Meselemiz Ortak" temasıyla hazırlanan zirvede Başkan Mutlu, "Sosyal Adalet İçin Toplumcu Belediyecilik" başlıklı bir sunum yaptı. PERYÖN Ege Şube Başkanı Ece Süeren Ok ve şube yöneticilerine davet için teşekkür eden Başkan Mutlu, toplumcu belediyecilik alanında Konak'ta hayata geçirilen çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

Çocuklara ücretsiz okul öncesi eğitim

"Adil kent eşit yurttaşlık" mottosuyla Konak'ın 111 mahallesine eşit hizmet ulaştırmak için çalıştıklarını belirten Başkan Mutlu, "Herkesin eşit olduğu, kendini öteki hissetmediği ve yan yana yürüdüğü bir Konak için çalışıyoruz. Bugün bir kreş ücreti 20-25 bin lira. Mutlu Çocuklar Oyun Evlerimizde, çocuklarımıza ücretsiz okul öncesi eğitim veriyoruz. İsteyen herkesin ücretsiz destek alabildiği ve her gün çok sayıda insanın faydalandığı Psikososyal Destek Merkezimizi hizmete açtık. Mutlu Çocuklar Sokağı etkinliğimiz ile sokakları trafiğe kapatarak çocuklarımızın özgürce oyunlar oynamasını sağladık" dedi.

"Biz bu kursları yine açacağız"

Tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek meslek edindirme ve hobi kurslarına öğretmen desteğinin kesilmesine değinen Başkan Mutlu, "Bugüne kadar semt merkezlerinin eğitmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Halk Eğitim'den sağlanıyordu. Ama tasarruf tedbirleri nedeniyle belediyelere halk eğitim öğretmeni verme desteği kesildi. Ama biz bu kursları belediyemizin imkanlarıyla açmaya devam edeceğiz. Çünkü bunların bir bölümü ikinci baharını yaşayan ileri yaşın sosyalleştiği kurslar. Bir bölümü de orada edindiği beceriyle ekonomik özgürlüğünü kazanan kadınlardan oluşan kurslar" ifadelerini kullandı.

Engelleri aşmak için kapı kapı mesai

"Engelsiz bir Konak" hedefiyle kapı kapı gezerek engelli bireyler ve ailelerinin ihtiyaçlarını tespit ettiklerini ve taleplerini karşılamaya başladıklarını anlatan Başkan Mutlu, şunları söyledi: "Konak'ta yaşayan engelli bireylerin sayısını çıkardık. Psikolog ve sosyolog eşliğinde evlerini tek tek ziyaret ediyoruz. Engelsiz Yaşam Köyü'müzün daha aktif kullanılması için ailelere duyuru yaptık, ücretsiz servislerimizle engellileri buraya götürüyoruz. Ülkemizde çocuk, engelli ve yaşlı bakım yükü ne yazık ki kadınların üzerinde. Biz bu yükü ne kadar hafifletebiliriz yönünde bir çaba içindeyiz. Amacımız olabildiğince kişiye dokunmak ve yalnız olmadıklarını hissettirmek."

Emekliler için sosyalleşme mekanları

İşveren ile iş arayanlar arasında köprü görevi gören İş'te Konak Personel İstihdam Ofisi aracılığıyla üç ay gibi kısa bir sürede 300 kişinin iş sahibi olduğunu kaydeden Başkan Mutlu, "Geçenlerde beni çok duygulandıran bir olay yaşadım. Bir aile yanıma geldi ve baba bana teşekkür etti. Aylardır işsiz olduğunu ve İş'te Konak sayesinde işe girdiğini söyledi" dedi. Ekonomik menüleriyle dikkat çeken Mutluluk Kahvelerinden de bahseden Başkan Mutlu, "Ekonomik sebeplerle sosyal hayattan koparılan emeklilerin yeniden sosyalleşmesini sağlamak için Kemeraltı Abacıoğlu Hanı'nda ilk Mutluluk Kahvemizi açtık. Burada komşularımız çayı 5, kahveyi 15 liraya içebiliyor" diye konuştu.

"Parselasyon planlarını hazırlıyoruz"

Barınmanın anayasal bir hak olduğuna dikkat çeken Başkan Mutlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hem kentsel hem de sosyal dönüşümü önemsiyoruz. Hızlıca parselasyon planlarımızı hazırlayarak dönüşümü başlatmak istiyoruz. Herkesin güvendiği ve her türlü afete dayanıklı binalarda yaşama hakkını yani anayasal hakkını onlara teslim etmek gerektiğine inanarak bu çalışmayı yapacağız."

"Toplumsal cinsiyet eşitliği olmazsa olmazımız"

Kadın bir belediye başkanı olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini çok önemsediğini söyleyen Başkan Mutlu, "Toplumsal cinsiyet eşitliği olmazsa olmazımız. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladık. İki yıl içinde de Yerel Eşitlik Eylem Planımızı hayata geçireceğiz. Erkek şiddetiyle baş etmek için bir yandan İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile muhtarlara eğitimler düzenliyoruz. Sığınma evlerine keşke hiç gerek olmasa ama maalesef ülkemizdeki şiddet gerçeği karşısında bu bir ihtiyaç. Bu dönemde Konak'ta bir sığınma evini hayata geçirmek istiyoruz" dedi.

Dayanışmanın kalbi Konak

Dayanışma ruhuyla daha adil ve eşit bir Konak için canla başla çalıştıklarını belirten Başkan Mutlu, "Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında sağlık taramaları düzenliyoruz. Muhtarlarımız aracılığıyla ücretsiz servislerimizle mahallelerinden aldığımız kadınları KETEM'e taşıyoruz. İnsanların sağlığı ikinci hatta üçüncü sıraya ittiği mahallelerimizde kadınların meme kanseri, smear testi ve kalın bağırsak kanseri taramalarını ücretsiz yaptırmalarını sağlıyoruz. İkinci El Eşya Hattımızla, evinizdeki kullandığınız eşyaları alıp ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Hayata gözlerini Konak'ta açan en küçük komşularımıza da ilk hediyelerini Hoş Geldin Bebek çantalarımızla biz veriyoruz. Evlilik hazırlığı yapan dar gelirli çiftlere destek olmak amacıyla ücretsiz gelinlik hizmeti başlattık. Bu küçük sosyal dokunuşlar insanlara kendini iyi hissettiriyor ve yalnız olmadıklarını görüyorlar" açıklamasını yaptı.