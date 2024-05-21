Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 'Zamansız Kadınlar' adlı tiyatral gösteride sahne aldı - Son Dakika
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Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 'Zamansız Kadınlar' adlı tiyatral gösteride sahne aldı

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Türkiye'de 1919-1938 yıllarına damga vuran ve ilkleri başaran kadınların canlandırıldığı 'Zamansız Kadınlar' adlı tiyatral gösteride rol aldı. Başkan Mutlu, milli yüzücü olarak elde ettiği başarıların yanı sıra ilk kadın mimar olarak tarihe geçen Leyla Asım'ı canlandırdı.

21.05.2024 11:51
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(İZMİR)- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Türkiye'de 1919-1938 yıllarına damga vuran ve ilkleri başaran kadınların canlandırıldığı "Zamansız Kadınlar" adlı tiyatral gösteride sahne aldı. Başkan Mutlu, milli yüzücü olarak elde ettiği başarıların yanı sıra ilk kadın mimar olarak tarihe geçen Leyla Asım'ı canlandırdı.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği ve Uluslararası Lions Dernekleri 118 R Yönetim Çevresi Federasyonu iş birliği ile düzenlenen "Zamansız Kadınlar" adlı tiyatral gösteride rol aldı. Türkiye'de 1919-1938 yıllarına damga vuran ve ilkleri başaran öncü kadınların canlandırıldığı gösteride Başkan Mutlu, milli yüzücü olarak elde ettiği başarıların yanı sıra ilk kadın mimar olarak tarihe geçen Leyla Asım'ı oynadı. Dönem kıyafetleri içerisinde sahneye çıkan Başkan Mutlu, araştırmacı yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı'nın aynı adlı eserinden uyarlanan gösterideki performansı ile izleyicilerden tam not aldı. Kendi de mimar olan Başkan Mutlu'nun, mesleğinin öncü kadınlarından Leyla Asım'ı anlatan, "Ben de hayatımın her dakikasında olmazları olur yapan ve gelecek nesle pes etmemenin sırrını bırakan Leyla Asım" repliği büyük alkış topladı.

Öncü kadınları başkanlar canlandırdı

Konak'taki Elhamra Sahnesi'nde gerçekleşen görkemli gecede, Başkan Mutlu'nun yanı sıra aralarında Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Canan Aydemir Özkara, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Başkanı Fatoş Dayıoğlu, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Gülsen Özkan, Uluslararası Lions Dernekleri 118 R Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Lion Prof. Dr. Buket Aksu'nun da bulunduğu 24 kadın, ilkleri başaran kadınları sahnede canlandırdı. Araştırmacı yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı'nın geçmişe zaman yolculuğu yaptıran sunumu eşliğinde sahneye çıkan İzmirli kadınların gösterisi duygu dolu anların yaşanmasına da neden oldu.

Geçmişin ilhamıyla geleceğe

Etkinlikte sahne almaktan büyük heyecan ve mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Mutlu, "Cesaret ve başarılarıyla tarihimizde yer eden öncü kadınları bir kez daha hatırlamak için bir araya geldik. Onlar bizim kahramanlarımız. Bu anlamlı gecede ben de bir mimar olarak mesleğimin öncülerinden Leyla Asım'ı canlandırma imkanı buldum. Kadınların hala eşit haklar için mücadelede verdiği bir ortamda geçmişten aldığımız ilhamla geleceğe başarılı adımlarla yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gecenin sonunda etkinliğe destek veren ve gösteride yer alan kadınlara teşekkür plaketi verilerek hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 'Zamansız Kadınlar' adlı tiyatral gösteride sahne aldı - Son Dakika

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