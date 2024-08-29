Konak Belediye Başkanı Şaphane'yi ziyaret etti

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(İZMİR)- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, beraberindeki meclis üyeleri ile birlikte kardeş şehir Şaphane'yi ziyaret etti. Konak Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Kır Düğün Salonu'nun açılış törenine katılan Başkan Mutlu, kaymakamlık ve belediye ziyaretlerinin yanı sıra belediye tesislerinde de incelemelerde bulundu. Şaphane Belediye Başkanı Lütfi Mutlu tarafından ilgiyle ağırlanan Başkan Mutlu, "Hepimiz el ele vereceğiz. Birlikte halkın mutluluğu için çalışacağız" dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 2014 yılından beri kardeş şehir ilişkisi sürdürülen Şaphane Belediyesi'ni ziyaret etti. Şaphane Belediye Başkanı Lütfi Mutlu ve belediye heyetinin ilçe girişinde büyük ilgiyle karşıladığı Başkan Mutlu, tüm gün süren program kapsamında ilk olarak Şaphane Kaymakamı İsmail Karakoç'u makamında ziyaret etti. Ardından Şaphane Belediyesi'nde ağırlanan Başkan Mutlu, Konak Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Kır Düğün Salonu'nun açılış törenine de katıldı. Şaphane Göleti gezisinin yanı sıra Şaphane Belediyesi Halk Ekmek Fırını ve Entegre Soğuk Hava Tesisleri'nde de incelemelerde bulunan Başkan Mutlu, Kayabaşı Parkı ve Kocaseyfullah Camii'ni de ziyaret etti. Konak Belediye Meclis Üyeleri'nin de kendisine eşlik ettiği Başkan Mutlu, ilçedeki tescilli tarihi yapıları gezmeyi de ihmal etmedi.

Nilüfer Çınarlı Mutlu: Halkın mutluluğu için çalışacağız

Konak Belediyesi tarafından 2017 yılında alınan meclis kararıyla ilçeye kazandırılan Kır Düğün Salonu'nun açılış töreninde konuşan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Bugün burada sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyuz. Biz de özlemişiz kardeş şehrimizi. Meclis üyelerimizin yoğun katılımı ile birlikte İzmir'den geldik. Çok güzel bir ev sahipliği ile karşılandık. Ülkemiz zor bir ekonomik süreçten geçiyor ve bundan en çok etkilenen de yerel yönetimler. Belediyelerin işi hiç kolay değil. Ama biz mazeret üretmiyoruz, CHP'li belediyeler olarak birbirimizle dayanışarak, kol kola girerek bu beş yılı çok büyük başarılara imza atarak geçireceğiz. Dolayısıyla Şaphane'nin eksiği, talebi Konak'ın artık bir görevidir, CHP'li bütün belediyelerin görevidir. Kaynaklar ölçüsünde hepimiz birbirimize yardım edeceğiz. Hepimiz el ele vereceğiz, hiçbir belediyemiz bugün bu işi yapamadım diye düşünmeyecek. Birlikte halkın mutluluğu için çalışacağız. Şaphane'yi ilk kez gördüm ve çok beğendim. Müthiş bir tarihi var, hızlıca onarılıp restore edilerek kullanıma açılması, kent dokusunun İzmir'e ve Türkiye'ye tanıtılması çok insan çekecektir buraya. Yaşadığınız yer hem coğrafya hem de mimari miras olarak çok kıymetli. Burada sizlerle olduğum için çok mutluyum, bundan sonra sanıyorum daha sık görüşeceğiz. Bizler de sizleri kalabalık bir şekilde Konak'a bekliyoruz. Sizleri ağırlamaktan çok mutluluk duyarız" dedi.

Lütfi Mutlu: Kardeş olmayı Konak'tan öğrendik

Konak ile Şaphane arasında kardeş şehir ilişkisinin günden güne daha da güçlendiğine dikkat çeken Şaphane Belediye Başkanı Lütfi Mutlu ise Başkan Mutlu'ya ilçeye ziyareti ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Lütfi Mutlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kardeşliğimiz bölgede ilgiyle takip edilmiş, her yerde övgü ve takdir toplamıştır. Şaphane ilçesinin ilk kardeşi Konak Belediyesi'dir. Biz kardeş olmayı Konak ilçesinden öğrendik. Şu an içinde bulunduğumuz ve açılışını yaptığımız Konak Belediyesi Şaphane Kır Düğün Salonu da, Konak Belediyesi'nin desteği ile gerçekleşmiştir. Seçimden sonra Konak Belediye Başkanımız Nilüfer Çınarlı Mutlu, bizi iki defa ağırlayarak kardeşliğin bitmeyeceğini bize hissettirdi. Bugün de bizimle burada olması sonsuz mutluluğumuzdur. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Konak Belediye Başkanımızın soyadı Mutlu, benim Mutlu. İlk gittiğimde amca kızı dedim, biz ilçelerimizin mutlu olması için varız. Konak da mutlu olacak, Şaphane de Konak Belediyesi'nin desteğiyle hep mutlu kalacak. İyi ki varsınız, çok şanslıyız."