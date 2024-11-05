Konak Belediye Meclisi'nde Kayyum Protestosu

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(İZMİR)- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Konak Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri, belediyelere kayyum atanmasına siyah giyerek ve "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" dövizleriyle protesto etti. Başkan Mutlu, "Seçilmiş belediye başkanlarınız, meclis üyeleriniz, artık yok sayılabiliyor. Seçme ve seçilme iradesine blokaj konabiliyor. Bu yüzden ülkede demokrasi çok önemli. Genelde ve yerelde, seçme ve seçilme hakkımızı korumaya çalışıyoruz. Korumak zorundayız. Bu hepimiz için geçerli" dedi.

Konak Belediye Meclisi'nin kasım ayı ilk oturumu, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu başkanlığında Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıyı Konak'ın kardeş şehri Kütahya Şaphane Belediye Başkanı Lütfi Mutlu ve belediye meclis üyeleri, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ve yönetimi, kadın ve gençlik kolları, AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş ve ilçe yönetimi, MHP Konak İlçe Başkanı Ahmet Yeniçırak, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile muhtarlar da takip etti.

Toplantıya CHP'li meclis üyelerinin siyah tişörtlü protestosu ve ellerinde taşıdıkları "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir", "Kayyuma hayır", "Hak hukuk adalet", "Halkın iradesi gasp edilemez" yazılı dövizler damga vurdu. Yoğun meclis gündeminin yanı sıra Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ardından üç şehirde daha belediye başkanlarının görevden alınarak yerine kayyum atanması protesto edildi.

Başkan Mutlu, "Görüldüğü gibi genel siyaset geliyor, bir gün yerel siyasetin tam ortasında buluyor kendini. Seçilmiş belediye başkanlarınız, meclis üyeleriniz yok sayılabiliyor. Seçme ve seçilme iradesine blokaj konabiliyor. Bu yüzden ülkede demokrasi çok önemli. Ülkenin genel siyaseti bu yüzden çok önemli. Genelde ve yerelde, seçme ve seçilme hakkımızı korumaya çalışıyoruz. Korumak zorundayız. Bu hepimiz için geçerli. Biz, kayyumların olmadığı, halkın seçme ve seçilme iradesinin kesintiye uğramadığı bir ülke, bir adalet arayışı içerisindeyiz. Bugünkü protestomuz da en başta Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nde seçilmiş olan bütün yerel yöneticilerin, belediye başkanları ve meclis üyelerinin, seçimle geldikleri görevlerinin kesintisiz yapmalarını sağlanması" dedi.

Elektrik Fabrikası'na sahip çıkmak için açık davet

Başkan Mutlu, tarihi Elektrik Fabrikası'na sahip çıkmak için tüm kente çağrıda bulunarak şunları söyledi:

"Elektrik Fabrikası, Mimarlar Odası'nın tescillediği bir yapıydı. 2019'da Özelleştirme İdaresi satışa çıkardığında İzmir Büyükşehir Belediyesi ihaleye girip satın almıştı fakat Özelleştirme idaresi ihaleyi iptal etti ve Elektrik Fabrikası maalesef Büyükşehir'e geçemedi. Sonra bir yerel seçim yaşadık. Her partiden bütün adaylar Elektrik Fabrikası'nı kamusal olarak nasıl kullanacağıyla ilgili pek çok proje sundu. Sonra bize geçen hafta bir yazı geldi. Özelleştirme İdaresi, 'Ben Elektrik Fabrikası'nı turizm, ticarete açsam, 30 kat da inşaat hakkı versem size göre nasıl olur?' dedi. Biz de dedik ki olmaz. Bunun yanıtını bugün hem Özelleştirme İdaresi'ne yolladık hem de basına verdik. Kamusal kullanımda olması için projeleri olan adaylar da dahil olmak üzere herkesin desteğiyle bütün kenti, Elektrik Fabrikası'na sahip çıkmaya davet ediyoruz."

Konak yeni sosyal donatı alanı kazanacak

Meclis gündem maddeleri arasında yer alan ve imar komisyona sevk edilen maddeler arasında Kemal Reis ve Kılıç Reis mahallelerindeki belediyeye ait kamu arazilerinin yine kamu yararına sosyal donatı alanı olarak değerlendirilmesi önergeleri yer aldı. Başkan Mutlu, Konaklılara yeni sosyal alanlar kazandıracaklarını ifade ederek, "Biz mülkiyetimizde olan arsaları çıkardık. Gidip yerinde de baktığımızda, özellikle de Kemal Reis, Kılıç Reis gibi mahallelerde hem belediyenin kendi sosyal donatı alanları yok. Yani kreş, kütüphane, semt merkezi yapacağı alanları yokken burada bulduğumuz belediye mülkiyetindeki konut alanlarını sizlerin de desteğiyle belediye hizmet alanına çevirmeyi, hemen arkasından da mahallelinin de kullanacağı fonksiyonlarla donatarak orada proje ve inşaat aşamasına geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Kaldırımlar yayalarındır"

Hukuk ve Esnaf komisyonlarına havale edilen "Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan Konak Belediyesi İşgal İzni Uygulama Yönergesi'nin kaldırım işgallerine karşı yürütülen çalışmaları somutlaştıracağını dile getiren Başkan Mutlu, "Çok uzun zamandır mücadelesini verdiğimiz 'Kaldırımlar yayalarındır' çalışmasının bir yönergeyle somutlaşmasını istedik. Bu çalışmayı yaptık. Hukuk ve Esnaf komisyonlarında tekrar denetimden geçerek, meclis kararına bağlayıp daha sonra da kentteki tüm esnaflara ve yaşayanlara duyurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konak'ın kardeşlik bağları güçleniyor

Kahramanmaraş Ekinözü, Malatya Arapgir, Afyonkarahisar Dinar ve Tokat Zile Belediyeleri ile kardeş şehir ilişkisi kurulmasının oy birliği ile uygun bulunduğuna ilişkin rapor meclisten geçti. Azerbaycan Bakü'nün kardeş şehir prosedürlerinin önceki dönem uygulanmamasından kaynaklı problemi kaldırmak üzere hukuk komisyonundan gelen rapor ise oy birliğiyle kabul edilerek iptali sağlandı. Başkan Mutlu, "Bundan sonraki kardeş şehirlerimizi burada geçtikten sonra her türlü bakanlık prosedürünü eksiksiz tamamlayıp protokolleri yapıp o şekilde hayata geçireceğimizi zaten kendi aramızda konuştuk. Bakü'nün de tekrar kardeş şehir olması sürecini de birlikte işletiriz. Bundan sonraki ilk meclise bütün prosedürlerini uygulayarak biz getirelim" açıklamasını yaptı.

"Konak tarihine sahip çıkıyor"

Konak'ın kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için Konak Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında işbirliği protokolü yapılması konusunda Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya tam yetki verildi. Gelen sorular üzerine konuya açıklık getiren Başkan Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Miras İstanbul biriminin 5 yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık 450 binayı ayağa kaldırmasının bir başarı hikayesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bunu bir mimar olarak söylemek isterim ki İstanbul'da o kadar çok ecdat yadigarı bina ayağa kalktı ve kullanıma açıldı ki hakikaten insan gurur duyuyor. Şu anda İzmir'de hem İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem de biz bu protokolü imzalıyoruz. Ne bir özgüven eksikliği ne bir kompleks, sadece partimizin çok başarılı bir uygulamasının bütün Türkiye'de eşzamanlı olarak hayata geçmesi… Sadece Kemeraltı'nda bin 750 tane tescilli binamız var. Konak en çok tescilli binanın olduğu ilçe. Biz senede iki, üç tane restorasyon yaparak bunların ayağa kaldırılmasının mümkün olmadığını ve bu restorasyonların da şu ana kadar bir farkındalık yaratamadığını daha önce de söylemiştik. Ki geçen hafta da biz Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'la oraları gezdik. Çok acil bir şekilde Kemeraltı başta olmak üzere Basmane ve Agora çevresinde hızlıca sokak sağlıklaştırmadan tek tek bina restorasyonlarına kadar büyük bir seferberlik ilan edilmesi gereken bir dönemde bu protokolü çok önemsiyoruz."

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Oturumun dilek ve öneriler bölümünde söz alan Alaaddin Kurt, CHP'li meclis üyeleri adına konuşarak CHP Genel Merkezi'nin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden alınarak yerine kayyum atanmasıyla ilgili ortak açıklamasını okudu. Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, her türlü baskıya ve hukuksuzluğa karşı halkımızın iradesini savunmaya, demokrasiyi korumaya kararlıyız. Halkın iradesini çiğneyen siyasi iktidara bir kez daha sesleniyoruz: Bu ülkenin seçilmişlerine karşı yürüttüğünüz hukuk dışı operasyonlar, vatandaşlarımızın Cumhuriyete ve demokrasiye olan bağlılığına gölge düşüremeyecektir. Bu hukuksuzluk sona erene kadar, halk iradesini korumak için meydanlarda, yargı önünde ve tüm demokratik platformlarda sesimizi büyüteceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" denildi.