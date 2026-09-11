Konak Belediyesi Alsancak'ta gece denetimi yaptı, kurallara uymayan işletmelere ceza kesildi - Son Dakika
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Konak Belediyesi Alsancak'ta gece denetimi yaptı, kurallara uymayan işletmelere ceza kesildi

Konak Belediyesi Alsancak\'ta gece denetimi yaptı, kurallara uymayan işletmelere ceza kesildi
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Konak Belediyesi zabıtası, Alsancak'ta izinsiz işgal, gürültü kirliliği ve ruhsatsız canlı müzik yayını yapan işletmelere cezai işlem uyguladı. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, yaya güvenliğini tehlikeye atmayan esnafa teşekkür ederek denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

(İZMİR) - Konak Belediyesi zabıtasının Alsancak bölgesinde gerçekleştirdiği ani gece denetiminde, izinsiz işgal yapan, gürültü kirliliği oluşturan ve ruhsatsız canlı müzik yayını yapan işletmelere cezai işlem uygulandı.

Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Alsancak bölgesinde gerçekleştirdikleri ruhsat ve kaldırım işgali denetiminde yaya geçişini engelleyen, izinsiz işgal yapan iş yerlerine cezai işlem uyguladı. Öte yandan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü iş birliğinde, canlı müzik faaliyetinde bulunan veya müzik yayını yapan işletmeler de denetlendi.

Denetim kapsamında canlı yayın ruhsatı olmadığı halde müzik performansında bulunan iş yerlerine de ceza kesildi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kural ve yönetmeliklere uyan, yaya güvenliğini tehlikeye atmayan esnafa teşekkür ederek, "Konak'ta, 'Kaldırımlar yayalarındır' diyerek denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Daha düzenli ve huzurlu bir Konak için gece gündüz sahada var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediyesi Alsancak'ta gece denetimi yaptı, kurallara uymayan işletmelere ceza kesildi - Son Dakika

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