Konak Belediyesi Hurdacılara Karşı Denetimlerin Başladı - Son Dakika
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Konak Belediyesi Hurdacılara Karşı Denetimlerin Başladı

Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ruhsatsız hurda depolarını mühürleyerek para cezası uyguladı. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, çevre kirliliğine karşı taviz vermeyeceklerini duyurdu.

17.12.2024 09:50  Güncelleme: 11:15
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(İZMİR)- İlçede çevre kirliliği oluşturan hurdacılara yönelik denetim gerçekleştiren Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadan faaliyetine devam eden hurda depoları mühürleyerek para cezası uyguladı. Denetimlerin devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Bu konuda asla taviz vermeyeceğiz" dedi.

Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre ve görüntü kirliliği yaratarak vatandaşları rahatsız eden hurdacılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendiren ekipler, ilçenin farklı noktalarında hurdacılara ve hurda depolarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü desteğiyle gerçekleştirilen denetimler kapsamında işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadan faaliyetine devam eden hurda depoları mühürlenerek para cezası uygulandı. Mühür bozma suçu işleyerek faaliyetlerini devam ettiren şahıslar hakkında ise idari işlem başlatılarak mahkemeye sevk edildi.

"Asla taviz vermeyeceğiz"

Çevreye zarar veren her türlü olumsuzluğu engellemeye kararlı olduklarını belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "İlçemizi bu tür olumsuz görüntülerden kurtarmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu konuda asla taviz vermeyeceğiz. Denetimlerimizi aralıksız olarak devam ettiriyoruz. Hemşehrilerimizin de talepleri doğrultusunda mahallelerimizde çevre kirliliği oluşturanlara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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