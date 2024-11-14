Konak Belediyesi Meslek Odaları ile İş Birliği Protokolleri İmzaladı - Son Dakika
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Konak Belediyesi Meslek Odaları ile İş Birliği Protokolleri İmzaladı

Konak Belediyesi Meslek Odaları ile İş Birliği Protokolleri İmzaladı

Konak Belediyesi, TMMOB'ye bağlı Jeoloji Mühendisleri ve Gıda Mühendisleri Odası ile mesleki denetim ve teknik iş birliği protokolleri imzaladı. Başkan Mutlu, bilimsel hizmetin önemine vurgu yaparken, bu iş birliklerinin kent sağlığı için kritik olduğunu belirtti.

14.11.2024 10:25  Güncelleme: 10:27
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(İZMİR)- Konak Belediyesi meslek odalarıyla yapılan iş birlikleri kapsamında TMMOB'ye bağlı Jeoloji Mühendisleri Odası ve Gıda Mühendisleri Odası ile mesleki denetim ve teknik iş birliği protokolleri imzaladı.

Konak Belediyesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) ve Gıda Mühendisleri Odası (GMO)  ile mesleki denetim ve teknik konularda iş birliği yaptı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu makamında konuk ettiği Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Koray Çetin Onalan ve Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ömer Ulaş Kırım'la iki ayrı protokole imza attı.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, meslek odalarının deneyimi ve geleneğine vurgu yaparak, kent için çok değerli iki protokole imza attıklarını dile getirdi. Başkan Mutlu, bilimsel hizmetin önemine dikkat çekti ve "Sağlam yapılaşmış, sağlıklı bir kentte yaşamak temel insan hakkıdır. Bir kentte bu koşullar ancak bilimin ışığında sağlanabilir. Biz daha önce de söylediğimiz gibi bilimsel hizmet almamış, bilimden destek almamış hiçbir yapılaşmayı savunamayız. Bu sebeple meslek odalarıyla yapılan iş birlikleri gerçekten çok önemli ve bu işbirliklerine devam etmekte kararlıyız. Her iki protokolümüzde de bilimsel esaslara ve mesleki kurallara uygunluk ilkesi var. Jeoloji Mühendisleri Odamıza ve Gıda Mühendisleri Odamıza bu örnek iş birlikleri için teşekkür ediyor, Konak'ımıza, Konaklı komşularımıza hayırlı olsun diyoruz" şeklinde konuştu.

Bilimsel ve teknik iş birliği

Konak Belediyesi'yle JMO arasındaki protokol kapsamında toplumun doğa kaynaklı afetlerin etkilerinden korunması, sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma faaliyeti için gerekli olan jeoloji mühendisliği hizmetlerinin; ilgili mevzuatlara, bilimsel esaslara ve mesleki kurallara uygun olarak yerine getirilebilmesi yönünde iki kurum arasında iş birliğini gerçekleştirilecek. GMO ile yapılan protokol ise sağlıklı kentleşme ve sürdürülebilir, yaşam kalitesi yüksek bir kent yaşamına yönelik çalışmalar kapsamında ve nitelikli yapılaşma faaliyetlerinde halk sağlığı, gıda güvenliği ve güvencesi, tarih, kültür, doğa, çevre ve ekolojik değerlerin korunması, insan ve çevre sağlığını gözeten bir strateji ile gerekli olan Gıda Mühendisliği hizmetlerinin; ilgili mevzuata, bilimsel teknik esaslara, mesleki ve teknik kurallara, kent kültürü ve kimliği ile kentin ana planlarına uygun olarak gerçekleşebilmesi için bilimsel ve teknik iş birliğini içeriyor.

Kaynak: ANKA

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