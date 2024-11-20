Konak Belediyesi\'nden Ek Vezne Duyurusu

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(İZMİR) - Konak Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergisi ödemeleri için mevcut veznelere ek olarak üç vezneyi daha devreye soktu. Ek vezneler, belirli günlerde Gültepe Semt Merkezi, Toros Sosyal Tesisi ve Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde açık olacak. Öte yandan 30 Kasım-1 Aralık tarihlerine denk gelen hafta sonu da Eşrefpaşa'daki Mali Hizmetler Müdürlüğü vezneleri hizmet vermeye devam edecek.

Konak Belediyesi, 2024 yılı 2. Taksit Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerini ödeyecek mükellefler için ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla ek vezneleri devreye soktu. Belediyenin Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi içerisinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü vezneleri, Basmane'deki ana hizmet binası ve Yağhaneler hizmet binasındaki vezneleri rutin işleyişine devam ederken, kasım ayı için üç noktada daha vezne açıldı. Vatandaşın vergi ödemesini bulunduğu bölgede yapabilmesi için 19-20 Kasım tarihlerinde Gültepe Semt Merkezi, 21-22 Kasım tarihlerinde Toros Sosyal Tesisleri vezneleri açık olacak. Güzelyalı Nazım Hikmet Semt Merkezi'nde ise 25-29 Kasım tarihleri arasında ek vezne açılacak. Ek vezneler açık oldukları günlerde saat 08.30 ile 16.00 arasında vergi ödemelerini kabul edecek.

Hafta sonu da açık

Vatandaşın mağduriyet yaşamaması için, 29 Kasım Cumartesi günü ile 1 Aralık Pazar günü de Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi içerisinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü vezneleri 08.30 ile 16.30 arasında hizmet verecek. Mükellefler vergi ödemeleri için veznelerin yanı sıra online ödeme seçeneklerini de tercih edebiliyor. Vergi ödeme işlemlerini internet üzerinden yapmak isteyenler www.konak.bel.tr/ebelediye uzantılı adresinden, Konak Belediyesi mobil uygulamasından veya e-devlet üzerinden kolaylıkla yapabiliyor. Mükellefler kimlik belgeleri veya vergi numaralarıyla Vakıfbank ve Halkbank şubelerinden de ödemelerini gerçekleştirebiliyor. Konak Belediyesi'nin Vakıfbank Gazi Bulvarı Şubesine kayıtlı TR33 0001 5001 5800 7292 2905 68 İBAN numarasından ad, soyad ile birlikte TC Kimlik veya numarasıyla da gönderim sağlanabiliyor.