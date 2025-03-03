Konak Belediyesi'nden Sağlıklı Beslenme Seminerleri

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(İZMİR) - Konak Belediyesi bünyesinde hizmet veren semt merkezlerinde "Sağlıklı Beslenme ve Doğru Bilinen Yanlışlar" başlıklı seminerler başlattı. İlki Hatay Semt Merkezi'nde düzenlenen seminerde beslenme konusunda doğru bilinen yanlışlar anlatıldı.

Konak Belediyesi bünyesinde hizmet veren semt merkezlerinde "Sağlıklı Beslenme ve Doğru Bilinen Yanlışlar" başlıklı seminerler başladı. İlki Hatay Semt Merkezi'nde düzenlenen seminerde Diyetisyen Kadir Aydoğan ve Diyetisyen Hülya Özel, beslenme konusunda doğru bilinen yanlışları anlattı. İzmir Ümit Lions Kulübü'nün katkılarıyla düzenlenen ve kursiyerlerin tam katılım gösterdiği semineri Murat Reis Mahalle Muhtarı Zafer Çam da takip etti. Kursiyerler, beslenme ve diyet konusunda merak ettikleri soruların cevaplarını da uzmanından aldı. Özellikle diyabet diyeti, obezite ve menopozda beslenme konularında soru yönelten kursiyerler, günlük beslenme alışkanlıklarını nasıl düzenleyeceklerini de öğrendi.

Tüm semt merkezlerinde düzenlenecek

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu vatandaşları seminerlere davet etti:

"Konak'ta daha sağlıklı ve aktif bir yaşamı desteklemek için komşularımızla birlikte parklarımızda, meydanlarımızda, semt merkezlerimizde bir araya gelerek spor ve dans etkinlikleri düzenlemiştik. Spor önemli ancak sağlıklı bir yaşamın temeli de doğru beslenmeden geçiyor. İstedik ki Konaklı komşularımızla başlattığımız sağlıklı yaşam hareketini sağlıklı beslenme seminerleriyle de destekleyelim. İlk semineri Hatay Semt Merkezimizde düzenledik. Seminerlerimiz tüm semt merkezlerimizde devam edecek."