Konak Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Destek Protokolü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konak Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Destek Protokolü

Geniş Video İzle

Konak Belediyesi, Yaşar Üniversitesi ve Caploonba Orpak Mobilya iş birliği ile sokak hayvanları için kedi ve köpek evleri tasarlanacak ve ücretsiz üretilecek. Bu evler belirlenen parklara yerleştirilecek.

22.10.2024 15:18  Güncelleme: 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Konak Belediyesi, Yaşar Üniversitesi ve Caploonba Orpak Mobilya ile örnek bir iş birliğine imza attı. Protokol kapsamında Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencilerinin tasarlayacağı kedi ve köpek evleri, Caploonba Orpak Mobilya tarafından ücretsiz üretilerek belirlenen parklara yerleştirilecek.

Sokakta yaşayan can dostlar için çalışmalarına devam eden Konak Belediyesi, hayvanların daha iyi yaşam alanlarına kavuşmaları için örnek bir iş birliğine imza attı. Yaşar Üniversitesi ve Caploonba Orpak Mobilya ile imzalanan protokol kapsamında Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri tarafından tasarlanacak kedi ve köpek evleri, ücretsiz üretilerek ilçe sınırları içerisinde belirlenen parklara yerleştirilecek.

Yaşar Üniversitesi Senato Odası'nda gerçekleştirilen protokol imza törenine Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve belediye bürokratlarının yanı sıra Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, Caploonba Orpak Mobilya Yetkilileri Güler Orpak ile Betül Tiryaki, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Gürel, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Tuna Ultav, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Eda Paykoç Özçelik, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Sergio Taddonio, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi İrem Deniz Akçam Ergin, Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Etki Ofisi Yöneticisi Öğretim Görevlisi Kevser Çimenli ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir Temsilcisi Senem Demirel Acar katıldı.

Mutlu: "Bu ortaklığın bileşeni olmaktan çok mutluyum"

Törende yaptığı konuşmada, can dostlar için hayata geçirilen iş birliğinin önemine vurgu yapan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu; "Göreve geldiğimden beri hep söylediğim şey iyi tasarlanmış bir kent ve Konak yaratmak. Bunun bir can dostumuzun barınağından başlayarak yapılan bir binaya, parka kadar giden bir süreç olsun istiyorum. Tasarım mesleğini temsil eden bir belediye başkanı olarak her şeyin iyi tasarlanmış olması gibi bir hedefimiz var. Öğrencilerimizin tasarımlarının özel sektörle buluşarak Konak parklarında can dostlar için birer yuvaya dönüşecek olması bizim için heyecan verici. Olabildiğince sokak hayvanını sahiplendirmek, kısırlaştırmak ve tedavi etmek için çalışıyoruz. Bu mücadelenin en önemli bölümlerinden biri de sokak ve kış koşullarında barınabilecekleri güzel yuvalarının olması. Hem sizlerin bunu tasarım konusu olarak seçmesi hem de firmamızın bu konudaki duyarlılığı bizi çok mutlu etti ve bu çoklu ortaklığın bileşeni olmaktan çok mutluyum" dedi.

Kandilller: "Sahip çıkan tutumunuz bizi gururlandırdı"

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller de, "Eğitim öğretimde her zaman gerçek hayat problemlerine çalışmak istiyoruz. Bir dersin projesini yaparken sadece tasarımda kalması değil, beğenilen projelerin üretilmesi çok önemli. Seçilen tasarımların üretilmesiyle yaratılan artı değer daha da yaygınlaşıyor. Öğrencilerimizin tasarladığı bir şey üretiliyor ve ondan sonra kamu alanına konuluyor. Üniversitemiz açısından bu proje ile eğitim, tasarım, kente katkı ve sektörlerle iş birliği bir araya geldi. Herhangi bir ticari endişe, sosyal baskı da olmayınca kendiliğinden maya tutuyor ve böyle güzel şeyler oluyor. Burada özellikle öğretim elemanı arkadaşlarımızın ve sektörün mimarlarının kolaylaştırıcılığı ile sizin de bu sahip çıkan tutumunuz bizi çok gururlandırdı, iyi ki varsınız" diye konuştu.

Orpak: "Elimizden geleni yapmaya hazırız"

Sokakta yaşayan hayvanların konforla barınabileceği yaşam alanları oluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirten Caploonba Orpak Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Güler Orpak ise "Severek içerisinde bulunduğumuz bu projede elimizden geleni yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler tasarlayacak

Can dostları koruyan iş birliği protokolü kapsamında Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nde verilen Mobilya Tasarımı dersi kapsamında tasarlanacak kedi ve köpek evleri, Caploonba Orpak Mobilya tarafından ücretsiz üretilecek. Firma tarafından üretilecek hayvan barınakları, Konak Belediyesi'nin ilçe sınırları içerisinde belirlediği parklara yerleştirilecek. Barınakların üzerine yapıştırılacak etiketlerde ise iş birliği içerisinde olunan kurumların adı ve logosunun yanı sıra tasarımı gerçekleştiren öğrencilerin isimleri de yer alacak.

Kaynak: ANKA

Konak Belediyesi, Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, Güncel, Çevre, Yaşam, Konak, kedi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konak Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Destek Protokolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:03 Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli’ye git Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git
17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
09:06 Hakan Şükür’ün ardından FETÖ’cü Enes Kanter’den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi
08:20 Teröristbaşı Fethullah Gülen’in ölüm nedenini hastane açıkladı Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı
07:53 Elebaşı Gülen’in ölümünü İstanbul’da lokma dağıtarak kutladı Elebaşı Gülen'in ölümünü İstanbul'da lokma dağıtarak kutladı
07:33 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in evi görüntülendi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi
01:15 Sinvar’ın ölümünün ardından Hamas’tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak
00:20 Kanlı paralarla gününü gün etmiş İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı Kanlı paralarla gününü gün etmiş! İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 18:38:22. #1.12#
SON DAKİKA: Konak Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Destek Protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.