Konak Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Destek Protokolü

Güncel

(İZMİR) - Konak Belediyesi, Yaşar Üniversitesi ve Caploonba Orpak Mobilya ile örnek bir iş birliğine imza attı. Protokol kapsamında Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencilerinin tasarlayacağı kedi ve köpek evleri, Caploonba Orpak Mobilya tarafından ücretsiz üretilerek belirlenen parklara yerleştirilecek.

Sokakta yaşayan can dostlar için çalışmalarına devam eden Konak Belediyesi, hayvanların daha iyi yaşam alanlarına kavuşmaları için örnek bir iş birliğine imza attı. Yaşar Üniversitesi ve Caploonba Orpak Mobilya ile imzalanan protokol kapsamında Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri tarafından tasarlanacak kedi ve köpek evleri, ücretsiz üretilerek ilçe sınırları içerisinde belirlenen parklara yerleştirilecek.

Yaşar Üniversitesi Senato Odası'nda gerçekleştirilen protokol imza törenine Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve belediye bürokratlarının yanı sıra Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, Caploonba Orpak Mobilya Yetkilileri Güler Orpak ile Betül Tiryaki, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Gürel, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Tuna Ultav, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Eda Paykoç Özçelik, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Sergio Taddonio, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi İrem Deniz Akçam Ergin, Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Etki Ofisi Yöneticisi Öğretim Görevlisi Kevser Çimenli ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir Temsilcisi Senem Demirel Acar katıldı.

Mutlu: "Bu ortaklığın bileşeni olmaktan çok mutluyum"

Törende yaptığı konuşmada, can dostlar için hayata geçirilen iş birliğinin önemine vurgu yapan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu; "Göreve geldiğimden beri hep söylediğim şey iyi tasarlanmış bir kent ve Konak yaratmak. Bunun bir can dostumuzun barınağından başlayarak yapılan bir binaya, parka kadar giden bir süreç olsun istiyorum. Tasarım mesleğini temsil eden bir belediye başkanı olarak her şeyin iyi tasarlanmış olması gibi bir hedefimiz var. Öğrencilerimizin tasarımlarının özel sektörle buluşarak Konak parklarında can dostlar için birer yuvaya dönüşecek olması bizim için heyecan verici. Olabildiğince sokak hayvanını sahiplendirmek, kısırlaştırmak ve tedavi etmek için çalışıyoruz. Bu mücadelenin en önemli bölümlerinden biri de sokak ve kış koşullarında barınabilecekleri güzel yuvalarının olması. Hem sizlerin bunu tasarım konusu olarak seçmesi hem de firmamızın bu konudaki duyarlılığı bizi çok mutlu etti ve bu çoklu ortaklığın bileşeni olmaktan çok mutluyum" dedi.

Kandilller: "Sahip çıkan tutumunuz bizi gururlandırdı"

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller de, "Eğitim öğretimde her zaman gerçek hayat problemlerine çalışmak istiyoruz. Bir dersin projesini yaparken sadece tasarımda kalması değil, beğenilen projelerin üretilmesi çok önemli. Seçilen tasarımların üretilmesiyle yaratılan artı değer daha da yaygınlaşıyor. Öğrencilerimizin tasarladığı bir şey üretiliyor ve ondan sonra kamu alanına konuluyor. Üniversitemiz açısından bu proje ile eğitim, tasarım, kente katkı ve sektörlerle iş birliği bir araya geldi. Herhangi bir ticari endişe, sosyal baskı da olmayınca kendiliğinden maya tutuyor ve böyle güzel şeyler oluyor. Burada özellikle öğretim elemanı arkadaşlarımızın ve sektörün mimarlarının kolaylaştırıcılığı ile sizin de bu sahip çıkan tutumunuz bizi çok gururlandırdı, iyi ki varsınız" diye konuştu.

Orpak: "Elimizden geleni yapmaya hazırız"

Sokakta yaşayan hayvanların konforla barınabileceği yaşam alanları oluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirten Caploonba Orpak Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Güler Orpak ise "Severek içerisinde bulunduğumuz bu projede elimizden geleni yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler tasarlayacak

Can dostları koruyan iş birliği protokolü kapsamında Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nde verilen Mobilya Tasarımı dersi kapsamında tasarlanacak kedi ve köpek evleri, Caploonba Orpak Mobilya tarafından ücretsiz üretilecek. Firma tarafından üretilecek hayvan barınakları, Konak Belediyesi'nin ilçe sınırları içerisinde belirlediği parklara yerleştirilecek. Barınakların üzerine yapıştırılacak etiketlerde ise iş birliği içerisinde olunan kurumların adı ve logosunun yanı sıra tasarımı gerçekleştiren öğrencilerin isimleri de yer alacak.