Konak Belediyesi'nden Tarihi Altınpark'a Arkeopark Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konak Belediyesi'nden Tarihi Altınpark'a Arkeopark Projesi

Konak Belediyesi, İzmir'in tarihi Altınpark ve çevresinin Arkeopark olarak düzenlenmesi için başvurdu. Proje onaylanırsa antik dönem kalıntıları, sosyal yaşamla entegre bir rekreasyon alanına dönüşecek ve turizme katkı sağlayacak.

11.03.2025 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Konak Belediyesi, kentin önemli tarihi dokularından Altınpark ve çevresinin "Arkeopark" olarak düzenlenmesi için İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na başvuru yaptı. Altınpark Arkeopark Çevre Düzenleme Projesi, kuruldan onay alırsa antik dönem surları dışında kalan çok katmanlı arkeolojik alan, sosyal yaşam ile entegrasyonu sağlanarak rekreasyon alanına dönüştürülecek.

Tarihi ve kültürel mirası korumak amacıyla çalışmalarını sürdüren Konak Belediyesi, geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan Altınpark ve çevresinin "Arkeopark" olarak düzenlenmesi için harekete geçti. 5 bin 250 metrekarelik alanı kapsayan "Altınpark Arkeopark Çevre Düzenleme Projesi" ile İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na başvuru yapan Konak Belediyesi, antik dönem surları dışında kalan çok katmanlı arkeolojik alanı, sosyal yaşam ile entegrasyon sağlayacak şekilde rekreasyon alanına dönüştürmeyi hedefliyor. Tarihi gün yüzüne çıkararak görünür hale getirecek olan proje kuruldan onay alması durumunda bölge turizmine de önemli katkı sağlayacak.

Zengin tarihi doku

Altınpark Kazı Alanı'ndaki arkeolojik bulgular, Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Basmane Hizmet binası inşaatı sırasında tesadüfen keşfedildi. 2008 yılının Nisan ayında Prof. Dr. Akın Ersoy başkanlığında başlayan kazı çalışmalarına sonucunda antik dönem yerleşmesine ait kalıntıların gün yüzüne çıkarıldı. Çevresinde Kumrulu Mescit ve Tarihi Altınpark Kahvesi gibi tescilli yapıların da bulunduğu alanın arkeoparka dönüştürülmesi amacıyla 2021 yılında Konak Belediyesi'nin Koruma Kurulu'na sunulan proje için revizyon talep edildi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun göreve gelmesinin ardından proje üzerinde ivedilikle yapılan çalışmalar sonucunda alandaki su sorununun çözümüne yönelik öneriler ve taş duvarların korunmasına dair müdahale kararları geliştirildi.

Yürüyüş yolları ve seyir platformları

Şubat ayında Koruma Kurulu'nun onayına yeniden sunulan Altınpark Arkeopark Çevre Düzenleme Projesi ile Konak, binlerce yıllık tarihi geleceğe taşıyan bir arkeolojik parka kavuşacak. Uygulama projesi, alanın mevcut sorunlarının çözülmesi, arkeolojik buluntuların korunması ve sergilenmesi, ayrıca ziyaretçilerin alana kontrollü ve güvenli bir şekilde erişimlerini sağlayacak önerileri kapsıyor. Alandaki su sorununun, kazı, drenaj, pompa, tahliye sistemleri, mıcır ve peyzaj düzenlemeleriyle çözülmesi planlanıyor. Alandaki taş duvar konservasyonları, yer döşemesi kalıntılarının temizlenerek ortaya çıkarılması, Magnesia Yolu'nu tasvir edecek düzenlemeler, arkeolojik buluntuların korunması ve sergilenmesi kapsamında yapılacaklar arasında yer alıyor. Yürüyüş yolları, çevre düzenlemeleri ve seyir platformları ile ziyaretçilerin arkeolojik alanı daha yakından görebilmeleri; kazı başkanlığı ve güvenlik birimleri için tasarlanan konteynerin güneş panelleriyle donatılmasıyla da enerji verimliliği amaçlanıyor.

Başkan Mutlu: İzmir'in en kıymetli alanlarından biri

Tarihi mirası koruyarak gelecek kuşaklarla buluşturmaya kararlı olduklarını belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, insan ve kent tarihi arasındaki ilişkinin yeniden kurulması gerektiğine vurgu yaptı. Koruma Kurulu'na yapılan başvurunun bu açıdan anlamlı olduğunu dile getiren Başkan Mutlu, "Altınpark, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle İzmir'in en kıymetli alanlarından biri. Altınpark Arkeopark Projesi, sadece geçmişe sahip çıkmak değil, aynı zamanda gelecek nesillere bu mirası aktarabilmek adına önemli bir adım. Konak'ta tarihi dokuyu ayağa kaldırarak görünür hale getirmeyi ve turizme katkı koymayı çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika

Son Dakika Güncel Konak Belediyesi'nden Tarihi Altınpark'a Arkeopark Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dehşete düşüren görüntü Polisin kafasını ezmeye çalıştı Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Bu cesareti nereden alıyorlar Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya’yı etiketledi Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Ankara, SDG ile Suriye’nin anlaşmasına nasıl bakıyor Ankara, SDG ile Suriye'nin anlaşmasına nasıl bakıyor?
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti
Trump’tan endişe yaratan sözler: Yarın nükleer savaş çıkabilir Trump'tan endişe yaratan sözler: Yarın nükleer savaş çıkabilir
Trabzonspor’da Şenol Güneş dönemi sona erdi Bambaşka bir görev teklif ettiler Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi! Bambaşka bir görev teklif ettiler
Öcalan’ın çağrısına itiraz etmişti DEM Parti’den Bahçeli’ye ilk yanıt Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt
İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu
DEM Parti heyetinden CHP’ye ziyaret Görüşme 2 saat sürdü DEM Parti heyetinden CHP'ye ziyaret! Görüşme 2 saat sürdü
Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi
Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu

11:00 Dehşete düşüren görüntü Polisin kafasını ezmeye çalıştı Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
10:41 Bu cesareti nereden alıyorlar Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya’yı etiketledi Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
09:17 Ankara, SDG ile Suriye’nin anlaşmasına nasıl bakıyor Ankara, SDG ile Suriye'nin anlaşmasına nasıl bakıyor?
08:38 SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
08:25 Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
16:01 Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti
15:51 Trump’tan endişe yaratan sözler: Yarın nükleer savaş çıkabilir Trump'tan endişe yaratan sözler: Yarın nükleer savaş çıkabilir
15:48 Trabzonspor’da Şenol Güneş dönemi sona erdi Bambaşka bir görev teklif ettiler Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi! Bambaşka bir görev teklif ettiler
15:35 Öcalan’ın çağrısına itiraz etmişti DEM Parti’den Bahçeli’ye ilk yanıt Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt
15:21 İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu
15:20 DEM Parti heyetinden CHP’ye ziyaret Görüşme 2 saat sürdü DEM Parti heyetinden CHP'ye ziyaret! Görüşme 2 saat sürdü
15:17 Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi
15:13 Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 11:26:26. #7.11#
SON DAKİKA: Konak Belediyesi'nden Tarihi Altınpark'a Arkeopark Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.