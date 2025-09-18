Konak Belediyesi'nden Ücretsiz Okul Öncesi Eğitim Desteği

(İZMİR)- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yeni dönemde ilk ders heyecanı yaşayan 'Mutlu Çocuklar'la buluştu. 3-5 yaş grubu çocuklara ücretsiz okul öncesi eğitim desteği veren 10 merkezden biri olan Ayla Ökmen Oyun Evi'ni ziyaret eden Başkan Mutlu, "Sosyal belediyeciliğe çok inanıyoruz. Bu sadece yerel yönetimin değil devletin de politikası olmalı. 3-5 yaş arası her çocuk ücretsiz okul öncesi eğitim alabilmeli. Oyun evlerimizde eşit, liyakatli hizmet veriyoruz. Birçok özel kreşte olmayan olanaklar bizim Oyun Evlerimizde var" dedi.

Konak Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla çocukları ve annelerini destekleyen hizmeti Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'nde yeni dönem başladı. 10 ayrı merkezde 287 çocuğa ücretsiz okul öncesi eğitim desteği sunan Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'nin ilk haftasında, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, minikleri ve annelerini yalnız bırakmadı. Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi'nde ilk ders heyecanı yaşayan çocuklarla bir araya gelen Başkan Mutlu, heyecanlı öğrencilere ilk kitaplarını hediye etti. Çocuklarla sohbet eden Başkan Mutlu, annelerle de buluşarak ihtiyaç ve taleplerini birinci ağızdan dinledi. Memnuniyetlerini ifade eden anneler Başkan Mutlu'ya, kendilerini destekleyen ve sosyal hayata bağlayan, çocuklarına ise kaliteli ve eşit okul öncesi eğitim fırsatı veren hizmet için teşekkürlerini iletti.

Mutlu: Özel kreşlerde olmayan olanaklar oyun evlerimizde var

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi'ndeki çocukların, Kemeraltı'nın dokusuyla bütünleşik tarihi bir binada okul öncesi eğitim almalarının, İzmir'in tarihi zenginliğinin yeni nesillere aktarımında önemli olduğuna değindi. Annelerle sohbet eden Başkan Mutlu, eşitlik ve liyakat vurgusu yaparak şunları söyledi:

"Kemeraltı'nda her şey olmalı. Öğrenci yurdu da olmalı, kreş de olmalı. Sosyal belediyeciliğe çok inanıyoruz. Bu sadece yerel yönetimin değil devletin de politikası olmalı. 3-5 yaş arası her çocuk ücretsiz okul öncesi eğitim alabilmeli. Eğitim, sağlık gibi temel hizmetlerin ücretsiz olduğu bir devlete inanıyorum. Öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Her şeyin parayla ulaşılabilir olması en çok anne babaları yaralıyor. Buradaki öğretmenlerimizin hepsi eğitimli. Kimse, bir kimsenin tanıdığı olduğu için burada değil. Hepsi liyakatli."

Kadını odağa alan bir proje

Başkan Mutlu, çocuklarla beraber annelerin de hayatlarını kolaylaştıran oyun evlerinin, kadın odaklı bir çalışma olduğunu hatırlatarak sözlerini "Bir yandan da kadınların hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştık. Çünkü kadınların üzerinde ağır bir yük var. Evdeki her şeyle, çocukla da evin büyükleriyle de ilgilenen kadın; ev işleri kadınının üzerinde. Burada sadece kreş hizmeti değil aynı zamanda saatlik hizmet de veriyoruz. Anneler, çocuklarını buraya bırakıp, günlük işlerini kolayca halledebiliyor" diyerek tamamladı.

Çocuklar güvende, aileler huzurlu

Başkan Mutlu'ya içlerini döken anneler, çocukları güvende olduğu için huzurlu olduklarını, çocukları oyun evindeyken kendilerine zaman ayırdıklarını ve sosyalleşebildiklerini dile getirdiler. Çocuklarını oyun evine bırakabildikleri için Konak Belediyesi'nin spor okullarına da kayıt olduklarını belirten anneler, sevgi dolu, güler yüzlü ve her çocuğa eşit davranılan bir ortam oluşturulduğuna vurgu yaparak, "Çocuklar evlerinde gibi huzurlu. Aileden biri gibi karşılanıyorlar. Çocuklarımız burada güvende. Özel okullardan çok daha iyi. Konak Belediyesi'nin spor kurslarına da yazıldık. Çocuklarımız burada güvende ve biz kendimize zaman ayırmaya başladık. Size minnettarız. Bu kadar ince düşünen biri hiç gelmemişti" ifadelerini kullandılar.

Çocuğum daha aktif, daha sosyal

Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi'nde ikinci yılına başlayan İzzet'in annesi Nedime Cengiz de çocuğunda gördüğü gelişimi Başkan Mutlu'ya anlattı. İletişim sorunu yaşayan İzzet'in oyun evine başladıktan sonra tüm sorunlarını aşarak aktif ve sosyal bir çocuk haline geldiğini söyleyen Cengiz, "Çocuğumda konuşma problemi olmuştu ve bu problemden kaynaklı olarak sosyalleşemiyordu. Sizin sayenizde, daha aktif, daha sosyal, kendini ifade edebilen bir çocuk haline geldi" diye konuştu.