Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Personeli Çöpten Kurtarılan Yavru Kediye Umut İsmi Verdi - Son Dakika
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Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Personeli Çöpten Kurtarılan Yavru Kediye Umut İsmi Verdi

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İzmir Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin dikkati sayesinde çöpten kurtarılan yavru kedinin adı Umut oldu. Başkan Mutlu, çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek duyarlılıklarından gurur duyduğunu belirtti.

31.07.2024 11:04  Güncelleme: 11:51
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(İZMİR) Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin dikkati sayesinde çöpten kurtarılan yavru kedinin adı Umut oldu. Duyarlı çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Mutlu, "Konak Belediyesi'nin duyarlı personeline örnek davranışı için teşekkür ediyor, tüm mesai arkadaşlarımla gurur duyuyorum" dedi.

Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, rutin temizlik çalışmaları sırasında yavru bir kedinin hayata tutunmasını sağladı. Mıntıka dönüşü çöp kamyonundan gelen sesi fark eden temizlik işleri personeli İrfan Sever, çöplerin arasına sıkışmış olan yavru kediyi kurtararak bakımını üstlendi.

Çöplerin arasına sıkışmış halde bulundu

Çöp kamyonunun kazanından gelen sese dikkat kesilen İrfan Sever ve ekip arkadaşları, tüm işlemleri durdurarak sesin geldiği yere odaklandı. Şantiyede bulunan temizlik işçileri, sesin nereden geldiğinin bulunması için yüksek sesle çalışan araçları kapatarak sessizliği sağladı. Dakikalar içinde sesin kaynağına ulaşan İrfan Sever, yavru kediyi bulunduğu yerden özenle çıkardı.

Veteriner hekimlerin güvenli ellerinde

Şantiyedeki tüm personelin yüzünü güldüren yavru kedinin adı Umut oldu. Hayata gözlerini yalnızca birkaç hafta önce açan Minik Umut, bulunmasının hemen ardından Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü. Burada belediyenin uzman veteriner hekimleri tarafından muayenesi yapıldı. Umut'un bakımını üstlenen İrfan Sever'e yavru kedi bakımıyla ilgili de bilgi verdi.

En güzel cevap Umut'tan

Konak Belediyesi personelinin hizmet üretirken duyarlılığı elden bırakmadığını belirterek mesai arkadaşlarıyla gurur duyduğunu dile getiren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Yaşam hakkının tartışılmaması gerekirken sokaktaki can dostlarımızın ölümünün bir hak gibi dayatılmasına en güzel cevabı Umut verdi. Tüm bu tartışmalar arasında hayata tutundu. Konak Belediyesi'nin duyarlı personeline örnek davranışı için teşekkür ediyor, tüm mesai arkadaşlarımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Elbirliğiyle kurtardılar

Yavru kediyi görür görmez aralarında bir bağ oluştuğunu söyleyen temizlik işleri personeli İrfan Sever ise, bir can kurtarmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Aracımızın içinde bir yavru kedi sesi duydum,  içine girip aradım ama önce bulamadım. Sonra arkadaşlarımızdan yardım istedim. Arka aparatı kaldırıp, oradaki otları yavru kediye zarar vermeyecek şekilde çektik ve kediyi kurtardık. Sağ olsun arkadaşlarım da çok yardım etti. Çok sevindik. Mutluyuz, bir can kurtardık. O benim için bir umut. Onu yanımdan hiç ayırmayacağım. Adını da Umut koydum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Personeli Çöpten Kurtarılan Yavru Kediye Umut İsmi Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Personeli Çöpten Kurtarılan Yavru Kediye Umut İsmi Verdi - Son Dakika
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