Konak Belediyesi 'Uluslararası Gönüllü Eğitimciler Konferansı' düzenledi - Son Dakika
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Konak Belediyesi 'Uluslararası Gönüllü Eğitimciler Konferansı' düzenledi

Konak Belediyesi \'Uluslararası Gönüllü Eğitimciler Konferansı\' düzenledi

Konak Belediyesi, Global Hope Network International ile Toplumsal Dönüşüm Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde 'Uluslararası Gönüllü Eğitimciler Konferansı' düzenledi. Konferansta dezavantajlı bölgelerde eğitimde yaşanan zorluklar ve çözüm yolları ele alındı.

27.06.2024 15:46  Güncelleme: 15:49
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(İZMİR)- Konak Belediyesi, Global Hope Network International ile Toplumsal Dönüşüm Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde düzenlenen 'Uluslararası Gönüllü Eğitimciler Konferansı' sona erdi. Konferansın son gününde katılımcılarla bir araya gelen Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Çocukların özgür bireyler olarak sorgulayan, düşünen, akıldan ve bilimden yana kendine gelecek kurabileceği bir eğitimi hedefliyoruz. Dezavantajlı mahallelerde 'Buradayız' demek istiyoruz" dedi.

Konak Belediyesi'nin, Global Hope Network International ile Toplumsal Dönüşüm Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde 25-27 Haziran tarihleri arasında Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlediği 'Uluslararası Gönüllü Eğitimciler Konferansı' sona erdi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Amerikalı eğitimcilerin de katıldığı ve özellikle dezavantajlı bölgelerde eğitimde yaşanan zorluklar ile çözüm yollarının masaya yatırıldığı konferansın son gününde katılımcılarla bir araya geldi.

Konak'ın çok farklı bir demografik yapıya sahip olduğuna dikkati çeken Mutlu, "Konak, en yoksul, en zengin, en eğitimli ve en eğitime erişemeyenlerin bir arada yaşadığı yer. Biz dezavantajlı mahallelerde 'Buradayız' demek istiyoruz. Seçim sürecinde de mottomuz, 'Adil kent, eşit yurttaşlık' idi. Herkesin eşit olduğu ve kendini iyi hissettiği bir Konak için yola çıktık. Dolayısıyla semt merkezlerindeki ve başarabilirsek dezavantajlı mahallelerde Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak çalışmaları önemsiyoruz. Bütün çocukların eşit eğitim alması gerektiği düşünüyoruz. Bugün sizlerin burada yaptığı çalışmalar, konuklarımızın birikimlerini aktarması bizim için çok mutluluk verici. Yurt dışından gelen konuklara, öğrenmek ve bunları başkalarına aktarmak için zaman harcayan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"İlk merkezimizi Kemeraltı'nda açacağız"

Mutlu, Kemeraltı'nda anne ve çocukların birlikte keyifli zaman geçirebilecekleri bir merkez açma hazırlığı içerisinde olduklarını belirterek, "Eğitimden uzak kalan çocukları anneleri ile birlikte sokağa çıkaracak ilk merkezimizi Kemeraltı'nda açmayı planlıyoruz. Ayla Ökmen Semt Merkezi binamızda artık çocuklar oynayacak, kadınlar eğitim alacak. Herkes eşit olsun diye çıktığımız bu yolda Konak Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız. Eğitimin ülkede ne yazık ki geldiği nokta ortada. Bundan hiçbirimiz memnun değiliz. Çocukların özgür bireyler olarak sorgulayan, irdeleyen, düşünen, akıldan ve bilimden yana kendine gelecek kurabileceği bir eğitimi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kendimizi onun sayesinde güçlü hissediyoruz"

Desteklerinden dolayı Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya teşekkür eden Global Hope Network International Türkiye Temsilcisi ve Toplumsal Dönüşüm Eğitim Kültür ve Sanat Derneği Kurucu Başkanı Başak Çelik ise "Bir sivil toplum kuruluşu olarak biz karşımızda özellikle kentin dönüşümüne, dezavantajlı mahallelerdeki kadının, gencin, çocuğun her alandaki gelişimine bu kadar kararlı ve istikrarlı kamu iradesini görmekten ötürü çok mutluyuz. Bu sebeple sizlerin önünde kıymetli başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sivil toplum olarak kendimizi onun sayesinde güçlü hissediyoruz. Yaptığımız çalışmaların boşa gitmeyeceği kanaatindeyiz. Kendisinin ilk döneminde böyle bir başlangıç yapmış olmak çok sevindirici benim için. Önümüzdeki beş yılı düşünemiyorum bile. Çok güzel şeyler yapacağız. Şimdiden heyecan duyuyorum. Sizlerin iradesi ve mahallelerde yaptıkları çalışmalar ile dönüşecek pek çok şey" diye konuştu.

Üç gün süren konferansa Amerika'nın Pensilvanya eyaletinin Hershey kentinde öğretmenlik yapan Beth Scott, Mary Beth Krankowski, Brenda Rogers, Katrina Brown ve Valerie White konuk oldu. 'Eğitimdeki zorlukları fırsata çevirmek' konu başlığının temel alındığı konferans, eğitimcilere vizyon kazandırmak ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlendi. Özellikle Amerika'da dezavantajlı bölgelerin okullarında öğretmenlik yapan öğretmenler, kendi okullarında yaşadıkları zorlukları nasıl fırsata çevirdiklerini anlatarak, uygulamalarından örnekleri interaktif bir ortamda meslektaşlarıyla paylaştılar. Etkinlikte, dezavantajlı bölgelerde yaşanılan bazı sorunların ortak olduğu saptanırken, karşılıklı olarak ortak çözüm yollarının neler olabileceği üzerine de görüşler paylaşıldı.

Kaynak: ANKA

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