Konak Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü'nden Madde Bağımlılığına Karşı Eğitim Semineri - Son Dakika
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Konak Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü'nden Madde Bağımlılığına Karşı Eğitim Semineri

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Konak Belediyesi, madde bağımlılığına karşı bir eğitim semineri düzenledi. 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' projesi ile ebeveynlerin bilinçlenmesi amaçlanıyor. Başkan Mutlu seminerde, bağımlılıkla mücadelede işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

19.11.2024 17:01  Güncelleme: 17:10
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(İZMİR) - Konak Belediyesi ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü madde bağımlılığına karşı bir iş birliği yaptı. Tüm belediye personelinin katılacağı "En İyi Narkotik Polisi; Anne" eğitim seminerinde konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Bugün burada alacağınız eğitimle eminim ki bunu yakın çevrenize, iş arkadaşlarınıza da aktararak bir ilk adımı atmış olacaksınız" dedi.

Konak Belediyesi ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü madde bağımlılığına karşı bir iş birliği yaptı. Konak Belediyesi ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliği ile organize edilen Narko Rehber Eğitimleri Projesi kapsamında "En İyi Narkotik Polisi; Anne" eğitim seminerleri başladı. Tüm belediye personelinin belli bir program dahilinde katılacağı eğitimlerde Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da mesai arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere katılan Başkan Mutlu, Konak'ta madde bağımlılığına karşı bir yol haritası çizdiklerini ve bu mücadelede özellikle ebeveynlerin bilinçlenmesine önem verdiklerini dile getirdi.

Bağımlılıktan kurtarma yolunda önemli bir adım

Madde bağımlılığı ile mücadele konusunda bilinçlendirme çalışmalarına hız vereceklerini dile getiren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, şunları söyledi: "Bugün önemli bir konu için burada toplandık. Biliyorsunuz ülkemizin en büyük sorunlarından biri madde bağımlılığı ve maalesef madde bağımlılığında hem İzmir hem de Konak olarak istatistiklerde son derece yukarıda çıkıyoruz. Bununla Konak olarak baş etmek üzere bir yol haritası çizdik. Kaymakamlığımızla ve Emniyetle işbirliği yapıyoruz. Ben de bir anneyim ve ebeveynler olarak çocuklarımızı korumak üzere neler yapabileceğimizi konuşalım istedik. Sizler bugün burada alacağınız eğitimle eminim ki bunu yakın çevrenize, iş arkadaşlarınıza da aktararak bir ilk adımı atmış olacaksınız. Umarım çok yararlı olur ve kentimizi bu bağımlılıktan kurtarma yolunda önemli bir adımı bu seminerle atmış oluruz."

Topyekun bir mücadele

Narko Rehber eğitimleri kapsamında seminerin konuşmacılığını Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü memuru Görkem Yıldız gerçekleştirdi. Uyuşturucuyla mücadele, bağımlılık, aile içi iletişim, çocuk ve ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerilerini anlatan Yıldız, sadece polisiye tedbirlerle değil, işbirliği halinde topyekun bir mücadele gerektiğini altını çizerek, "Bu mücadeleye sizleri de katmak bizim için çok değerli. Bizler Narkotik Şube personelleri olarak uyuşturucu madde kullanıcılarıyla yüz yüze görüşmeler yapıyoruz. Özellikle aileleriyle görüştüğümüzde alillerin uyuşturucu kullanımı çok sonra farkına vardığını, farkına vardığında da konduramadığını görüyoruz. Bizler toplumun her kesiminden bireylere bu eğitimi veriyoruz. Çünkü tek başına polisiye tedbirlerle çözülecek bir problem değil. Topyekun bir mücadele gerekiyor. Vatandaşın duyarlı olması ve farkındalık oluşması bizim için çok önemli" dedi.

Konak Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü\'nden Madde Bağımlılığına Karşı Eğitim Semineri
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü'nden Madde Bağımlılığına Karşı Eğitim Semineri - Son Dakika

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