Konak Belediyesi zabıtası fırın denetiminde mühür bozan işletmeyi yeniden kapattı

(İZMİR) - Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması amacıyla gece saat 03.00'te ekmek fırınları ile unlu mamul üreten ve satan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Halk sağlığı için sıkı denetimler devam edecek.

Halk sağlığını korumak ve mevzuata aykırı faaliyetlerin önüne geçmek için çalışmalarını sürdüren Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı sahaya indi.

Saat 03.00'te başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar süren denetimlerde, Gültepe, Ballıkuyu, Zeytinlik, Bayramyeri, Güneşli, Güngör ve Altıntaş bölgelerindeki ekmek fırınları ile unlu mamul üreten ve satan işletmeler denetlendi. Ekipler, üretimin yoğunlaştığı saatlerde fırınlara girerek ekmeğin hangi koşullarda hazırlandığını yerinde inceledi.

MÜHÜR BOZAN İŞLETME YENİDEN KAPATILDI

Denetimler kapsamında işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları kontrol edilirken, satışa sunulan ürünlerin fiyat etiketleri de 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği çerçevesinde denetlendi. Yapılan kontrollerde fiyat etiketi bulundurmadığı tespit edilen bir iş yeri hakkında yasal tutanak düzenlendi. Daha önce mühürlenerek faaliyetten men edilen bir işletmenin mührü bozarak çalışmaya devam ettiğinin tespit edilmesi üzerine zabıta ekipleri, mühür bozma kapsamında işlem uygulayarak iş yerini yeniden mühürleyip kapattı.

OLUMSUZLUKLAR İLGİLİ KURUMLARA BİLDİRİLDİ

Yapılan incelemeler kapsamında üretim alanları deforme olmuş bazı işletmelerde, halk sağlığını tehdit edebilecek olumsuzluklar fotoğraflarla kayıt altına alındı.

Ekipler, bu iş yerlerinin üretim alanlarındaki sağlık ve hijyen koşullarının değerlendirilmesi amacıyla Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirilmek üzere tutanak tuttu. Konaklıların sofrasına ulaşan temel gıda ürünlerinde standartların korunması ve tüketici haklarının güvence altına alınması için denetimler aralıksız ve yoğun şekilde devam edecek.