Konak'ta 23 Nisan Coşkusu: Çocuklar Bayramı Kutladı - Son Dakika
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Konak'ta 23 Nisan Coşkusu: Çocuklar Bayramı Kutladı

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İzmir'in Konak ilçesinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerle kutlandı. Ballıkuyu Semt Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, şiir ve dans gösterileri sundu. Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, çocukların bayramını kutladı ve onların geleceğe olan önemine vurgu yaptı.

22.04.2025 10:40  Güncelleme: 11:14
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(İZMİR)- Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlamaları, Konak'ta başladı. Ballıkuyu Semt Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte miniklerin şiir ve dans gösterilerini beğeniyle izleyen Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, ardından Şenel Aksu Parkı'nda kurulan Mutlu Çocuklar Sokağı'nda çocuklarla bir araya geldi.

Konak'ta çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı doyasıya kutlamaları için düzenlenen etkinlikler başladı. İlk olarak Ballıkuyu Semt Merkezi'nde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi ile birlikte gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, şiir ve dans gösterilerini izleyicilere sundu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği özel gün için yapılan etkinlikte minik öğrenciler gösterileriyle büyük alkış aldı. Aynı gün çocukların çok sevdiği Mutlu Çocuklar Sokağı, Gültepe'deki Şenel Aksu Parkı'nda kuruldu. Coşkuyla geçen iki etkinlikte de çocukları yalnız bırakmayan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, büyük bir beğeniyle gösterilerini takip ettiği miniklerin bayramını kutladı.

"Hep birlikte daha güzel işler yapacağız"

Ballıkuyu Semt Merkezi'nde düzenlenen ilk etkinlikte Oyun Evi'nin minikleri ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi iş birliği ile hayata geçirilen Eğlen ve Öğren projesinin öğrencileri, günün önemini anlatan şiir ve dans gösterileriyle büyük beğeni topladı. Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Bugün gerçekten çok mutluyuz. Ballıkuyu Semt Merkezimizde Oyun Evimiz hayata geçmişti ama Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile artık bambaşka bir boyuta ulaştı. Buranın daha aktif hale gelmesine vesile olan herkese ve ailelere çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alması için verdiğiniz destekler çok kıymetli. Hep birlikte daha güzel işler yapacağız. Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.

"Onlar bizim geleceğimiz"

Gösterilerdeki performansı ile göz dolduran çocukları ve ailelerini tebrik eden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk de "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bu özel günü çocuklara armağan etti. Çünkü onlar bizim geleceğimiz ve aydınlık yarınlarımız. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Sevgili velilerimize de teşekkür ediyoruz. Burası sakin, kendi halinde bir mekandı. Başkanımız bu mekanda sizi bizlerle buluşturdu. Bu aydınlanma ateşini burada yakmamıza vesile olduğu için kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Aynı gün içerisinde Gültepe Şenel Aksu Parkı'nda kurulan Mutlu Çocuklar Sokağı etkinliği ile çocukların 23 Nisan coşkusu doruğa çıktı. Parkın panayır alanına döndüğü şenlikte, sahne performansları, atölye çalışmaları, spor etkinlikleri ve müzik dinletileri yer aldı.

Etkinliğe katılan çocuklarla yakından ilgilenen Mutlu, "Sevgili çocuklar, hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Karşıda görmüş olduğunuz Toros Sosyal Tesislerimizin birinci katında sizler için çok güzel bir kütüphane açtık. Oraya gidip kitap okuyabilir ya da ders çalışabilirsiniz. Ayrıca yeteneklerinizi keşfetmeniz ya da geliştirmeniz için bir de müzik kursu açtık. Anneler için de spor kurslarımız var. Tesisimizde 7'den 70'e herkes bir gününü dolu dolu geçirebilecek" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak'ta 23 Nisan Coşkusu: Çocuklar Bayramı Kutladı - Son Dakika

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