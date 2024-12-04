Konak'ta Müziğe Yetenekli Çocuklar, Olten Filarmoni'de Eğitime Başladı

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(İZMİR)- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'dan 23 Nisan'da söz alan müziğe yetenekli çocuklar, Olten Filarmoni'de eğitime başladı. Başkan Mutlu, çocukların hayallerinin eşit haklardan yararlanarak gerçekleştirilebilir olduğunu dile getirerek, "23 Nisan'da başkanlık koltuğuna geçen Mert, 'Konak Belediye Başkanı olsam Roman çocuklarına ayrımcılık yaptırmazdım' dedi. Her şey o sözle başladı çünkü o söz, bizim de Konak Belediye Başkanlığı için yola çıkarken verdiğimiz sözdü; Adil Kent, Eşit Yurttaş" dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 23 Nisan'da makamında ağırladığı çocukların dileklerini gerçekleştirdi. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için makamda koltuğu Başkan Mutlu'dan devralan müziğe yetenekli çocukların, konservatuvar hayalleri için eğitim desteğini Başkan Mutlu verdi.

Tepecik'te yaşayan keman ve piyano alanlarında kendilerini geliştirerek konservatuvarı kazanmak isteyen Nurten Görmez, Mert Ali Suathan, Muzaffer Emre Gülgonca ve Harun Kerpitçi sezonun başlamasıyla birlikte Olten Filarmoni Orkestrası'nda müzik eğitimine başladı. Başkan Mutlu, akademik eğitimlerine başlayan çocukların çok başarılı olacaklarına yürekten inandığını, her zaman yanlarında olarak desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Tepecik'in yetenekli çocuklarının hayallerine ulaşmalarında katkı koymaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Mutlu, adil ve eşit bir kent için Konak Belediyesi olarak Roman Kültür Merkezi, Roman dernekleriyle işbirliği protokolü, istihdamda kadın ve Roman önceliği gibi hizmet ve üretim hareketleriyle ayrımcılıktan uzak ve eşitlikçi ve bir çizgi çizdiklerini vurguladı.

"Roman çocuklarına ayrımcılık yaptırmazdım"

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, çocukların 23 Nisan'da başlayıp akademik eğitime uzanan yolculuğunu şöyle anlatıt:

"23 Nisan'da gelenek olduğu üzere biz de makam koltuğumuzu çocuklara devrettik ve onların isteklerine, hayallerine odaklandık. Biz o gün koltuğu bir değil, birçok çocuğumuza devrettik çünkü Konak'ın dört bir yanından çocuklarla bir aradaydık. Onlara, 'Konak Belediye Başkanı olsan ne yapardın'ı sorduk. Daha çok park yapardım dediler, çevre ve sokak hayvanlarına karşı duyarlılıklarını dile getirdiler, bir sürü güzel ve insanca şey talep ettiler. Ama bir söz, bize doğru yolda olduğumuzu, 'Adil Kent, Eşit Yurttaş' demekte ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösterdi. Başkanlık koltuğuna geçen Mert, 'Konak Belediye Başkanı olsam Roman çocuklarına ayrımcılık yaptırmazdım' dedi. Her şey o sözle başladı, çünkü o söz, bizim de Konak Belediye Başkanlığı için yola çıkarken verdiğimiz sözdü; Adil Kent, Eşit Yurttaş."

Akademik destek

Olten Filarmoni Orkestrası Sanat Koordinatörü Akgün Çavuş da Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun kendilerine konuyla ilgili görüştüğünü ve destek vermekten mutlu olduklarını belirtti. Vakıf olarak en büyük hayallerinden bir tanesinin, çok sesli müziği yaymak, yaygınlaştırmak, farklı kitlelerle buluşturabilmek olduğunu dile getiren Çavuş, çocuklara akademik eğitim desteği sağladıklarını belirterek, "Onlar gerçekten çok yetenekli çocuklar. Onlar zaten bir miktar müzikle ve sanatla buluşmuşlar. Ancak bu babadan oğula geçmiş, çırak usta ilişkisi gibi olmuş. Biz burada biraz daha akademik olarak destek vereceğiz. Eğer olabiliyorsa konservatuvara yönlendirerek akademik hayata devam etmelerini sağlayacağız. Bizler gibi de önümüzdeki süreçlerde onların da devlet senfoni orkestralarında, operalarda, balelerde görev alabilecek; yurtdışında ülkemizi başarıyla temsil edecek sanatçılar haline getirebilmek en büyük hayalimiz" ifadelerini kullandı.

Hayalleri gerçek oluyor

Hayallerine adım adım yaklaşmanın heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okunan 10 yaşındaki Nurten Görmez, düzenli ve iyi bir müzik eğitimi almanın hayatını nasıl değiştirdiğini şu sözlerle anlattı:

"Biz 23 Nisan'da Nilüfer Başkanımızın yanına gittik, orada eğlendik, hayallerimiz söyledik, Nilüfer Başkanımıza teşekkür ediyoruz.Ben büyüyünce konservatuvarda keman hocası olmak istiyorum. Arkadaşlarımla bir müzik grubu kurma hayalimiz var. Biz konservatuvara girmek istiyoruz ve Nilüfer Başkanımız bunu gerçekleştiriyor. Çok teşekkür ediyoruz."

Dünyanın en güzel kemanı

23 Nisan'daki kararlı tavrıyla herkese örnek olan 12 yaşındaki Mert Ali Suathan ise müzikle ve kemanla arasındaki bağı anlattı. Ninesinin yaşarken, ona dünyanın en güzel kemanını getireceğini söyleyerek kendisini müziğe teşvik ettiğini ifade eden Mert, derslerdeki azmiyle de dikkat çekti. Keman kutusunda ninesinin fotoğrafını taşımaya devam eden ve hayallerine ulaşmak için emin adımlarla yürüyen Mert, şöyle konuştu:

"Biz 23 Nisan'da Nilüfer Başkanımıza gittik, bize hayallerimizi sordu. Bizi buraya getirdiği için çok heyecanlıyız. Nilüfer Başkan'a buradan selamlar. Seviyoruz Nilüfer Başkan'ı. Nenem ölmeden önce, kemanla uğraşırsan, sana dünyanın en güzel kemanını getiririm, demişti. Ben sonra Oğuz (Yeter) ağabeye gittim, öğrenmek istiyorsan ben sana öğretirim, al gel kemanını dedi. Solfeji, notaları öğretti bana. Başkan bizim başarılı olduğumuzu görünce bizi buradaki hocalara yönlendirdi, biz de devam ettik. Hayallerim müzisyen olmak ve Avrupa'ya çıkmak."

Piyano eğitimi alıyor

Olten Filarmoni'de piyano eğitimi alan 12 yaşındaki Muzaffer Emre Gülgonca ise enstrümanla tanışma hikayesini ve hayallerini şu ifadelerle aktardı:

"Ağabeyim çalmaya başlamıştı önce. Ben de onu gördüm ve çok heveslendim. Bana da öğretmesini istedim. Mahallede ders almaya başladım ve piyanoyu çok sevdim. Burası bence çok güzel ve buraya devam etmek istiyorum. Hayallerim müzisyen olmak, işe gitmek ve aileme bakmak."

Yaşı küçük olsa da hayalleri büyük

Grubun en küçük müzisyeni 7 yaşındaki Harun Kerpitçi de "Ben şarkıcı olmak istiyorum. Nilüfer Başkan da bizim hayallerimizi gerçekleştirdi. Ona çok teşekkür ediyoruz. Burada şan dersi alıyorum ve keman çalıyorum" dedi.