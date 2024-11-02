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Konaklama İşletmeleri Kapanıyor

Konaklama İşletmeleri Kapanıyor

Basit konaklama belgesi olmayan tesislerin kapanmasıyla Türkiye'de 3 bin işletme kapandı.

02.11.2024 16:07
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KONAKLAMA tesislerine yönelik 2023 yılı sonu itibarıyla uygulamaya geçen karar kapsamında; basit konaklama belgesi bulunmayan ve tek bağımsız bölümden oluşmayan tesislerin kapanma süreci başladı. Antalya Otelciler Pansiyoncular Camcılar Reklamcılar Matbacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Özcan Sucu, "Bakanlığın bildirdiğine göre Türkiye genelinde 3 bin civarında işletme kapandı, kapanıyor" dedi.

Antalya Otelciler Pansiyoncular Camcılar Reklamcılar Matbacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Özcan Sucu, mevcut oteller, pansiyonlar veya apartlar arasında 2021 yılında çıkan basit konaklama belgesini alanlar için sorun olmadığını belirterek, "Ama bazıları bilmeden oğlunun veya eşinin üzerine devretmiş. Ama bunlar, yeniden müracaatlarında bakanlıktan turizm işletme belgesi alamıyor. Bunların kat mülkiyetiyle ilgili değişiklik yapılarak sorunun çözülmesi gerekiyor. Şu an en önemli sorun, kat maliki ve kat mülkiyeti sorunu. Çünkü mevcut 20 yıldır, 50 yıldır otel ve pansiyon işletmesi, 2021 yasasından sonra veya ondan önce basit konaklamaya müracaat etmemiş veya o hakkı elde edemeyenler var. Bakanlığın bildirdiğine göre Türkiye genelinde 3 bin civarında işletme kapandı, kapanıyor. Antalya'da ise bu sayı 800-1000 civarında. Bunlar turist ağırlıklı çalışan işletmeler. Maalesef çoğu kapandı ve kapanacak. Bakanlıktan gelen yazılarla belediye tarafından kapatılıyor. Bunların kat maliki ve mülkiyeti sorunu çözülürse, sorun ortadan kalkacak. En önemli sorunlarımızdan ikincisi de bu" diye konuştu.

BELEDİYELERDEN DESTEK ÇAĞRISI

2021'de çıkan yasayla basit konaklama belgesi için birçok küçük otel, pansiyon ve benzeri işletmenin bu belgeyi aldığını belirten ile Antalya Turistik Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı Alp Özel ise "Temmuz 2022'ye kadar basit konaklama belgesinin alınması gerekliydi. Fakat 2022'nin temmuz ayından sonra alınan birçok ruhsat ve bu ruhsatlarla ilgili yönetmelikte aksayan konular var. Birincisi, kat irtifakı ve mülkiyet sorunları. Bir sahil kasabasında eviniz var ve ev pansiyonculuğu yapıyorsunuz. Bu atadan kalma bir iş. Örneğin Kaş, Kalkan ya da Side, Alanya'yı gözümüzde canlandıralım. Bina üçe bölünmüş, pansiyon işletiyorlar. Şimdi ruhsatlarını yenilemeleri gerekiyor ama bunların tekrar ruhsat alma ihtimalleri yok. Çünkü bina bütünlüğü yok. Bina bütünlüğü olmadığı zaman ruhsat da alamıyorlar. İlçe ve büyükşehir belediyelerinden bu imar bütünlüğünü sağlama, tevhit, birleştirme projelerinde destek talep ediyoruz. Bu süreç hızlandırılmalı. Şehir merkezinde konaklama sektörünün, şehrin refah seviyesinin artmasında çok büyük etkeni olduğunu söylüyoruz. Bu işletmeleri korumak için ilçe ve büyükşehir belediyelerinden ciddi destek istiyoruz. Bu basit konaklama belgesini herhangi bir sebepten almamış eski otelciler, 'Nasıl olsa benim ruhsatım var' diye yasadan haberdar olmayan, yine özellikle küçük turistik yerlerdeki küçük esnaftan sıkıntı yaşayan gruplar var. Ortak bir platformda bunun bir çaresini bulmak zorundayız" dedi.

SATIŞ KANALLARI, SATIŞLARINI KAPATIYOR

Alp Özel, basit konaklama tesisi belgesi almamış olan ve kat mülkiyeti sorunu yaşandığı için yeni kanunlara göre bakanlık belgesi alamayan konaklama tesislerinin ulusal ve uluslararası satış kanallarındaki satışlarının durdurulmaya başladığını açıkladı. Bu tür konaklama tesislerinin tamamının internet üzerindeki satış kanallarından gelen rezervasyonla müşteri elde ettiğini belirten Özel, "Konaklama tesisleri, bakanlık işletme belgesi üzerindeki turizm işletme numaralarını ortaya yükleyip, satış yapılabiliyor. Bakanlık bu konuda satış kanallarına uyarıda bulundu. Satış kanalları da buna uymak zorunda. İşletmeciler, bakanlıktan alınan işletme belgelerini satış kanallarının sistemlerine yüklemek zorunda. Birçoğumuz yükledi fakat işletme belgesine henüz ulaşamamış, alamamış işletmeler bunu başaramadı. Hızla bunları halletmezlerse satışa kapanacak ve o işletmeler bir nevi kapatılmış olacak. Birkaç şirket kapatmaya da başladı. Şu anda çok ciddi telefon trafiği yaşanıyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde herkes diyor ki 'Benim işletmem kapatıldı. Nasıl açtırabilirim.' Çok yoğun şikayet geldiğini biliyoruz, satışa kapatılıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Politika, Antalya, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Turizm, Hukuk, Son Dakika

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