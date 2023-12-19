 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konakri'deki patlamada ölü sayısı 14'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Konakri'deki patlamada ölü sayısı 14'e yükseldi

Gine'nin başkenti Konakri'de dün yakıt deposunda meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 14'e yükseldi. Hükümetten yapılan açıklamada, patlamanın neden olduğu hasarı değerlendirmek üzere geçici komisyon kurulduğu belirtildi.

Konakri\'deki patlamada ölü sayısı 14\'e yükseldi
19.12.2023 - 12:31,
Abone Ol

Gine'nin başkenti Konakri'de dün yakıt deposunda meydana gelen patlamada ölenlerin sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.

Hükümetten yapılan açıklamada, dün Konakri'de yakıt deposunda yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği, 200 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, patlamanın neden olduğu hasarı değerlendirmek üzere geçici komisyon kurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Patlama nedeniyle başkentteki okullar tatil edilmiş, kamu ve özel sektör çalışanlarına evde kalmaları çağrısı yapılmıştı.

Hükümet dün ilk belirlemelere göre, patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 84 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Konakri, Gine, Güvenlik, Acil Durum, Soruşturma, Kaza, Enerji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konakri'deki patlamada ölü sayısı 14'e yükseldi - Son Dakika


11:50
Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37
Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
11:23
Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18
Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18
Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
11:10
Ünlü jeolog Üşümezsoy'dan ezber bozan açıklama: Şu an Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur Ünlü jeolog Üşümezsoy'dan ezber bozan açıklama: Şu an Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur
11:07
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Yargı' dizisi hakkında RTÜK'e şikayette bulundu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Yargı' dizisi hakkında RTÜK'e şikayette bulundu
11:06
Annesinin yanında ölü bulunan bebekle ilgili korkunç rapor: Kanında uyuşturucu çıktı Annesinin yanında ölü bulunan bebekle ilgili korkunç rapor: Kanında uyuşturucu çıktı

Son Dakika
11:50 Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37 Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
11:23 Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18 Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18 Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
11:10 Ünlü jeolog Üşümezsoy'dan ezber bozan açıklama: Şu an Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur
11:07 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Yargı' dizisi hakkında RTÜK'e şikayette bulundu
11:06 Annesinin yanında ölü bulunan bebekle ilgili korkunç rapor: Kanında uyuşturucu çıktı
11:01 Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56 Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 12:58:17. #1.12#
SON DAKİKA: Konakri'deki patlamada ölü sayısı 14'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement