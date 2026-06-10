KİNŞASA, 10 Haziran (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınıyla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ederken vaka sayıları artmaya devam ediyor.
Sağlık yetkililerinin salı günü açıkladığı son verilere göre teyitli Ebola vakası sayısı 598'e yükseldi. Bu kişilerin 115'inin hayatını kaybettiği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Kongo'da Ebola Vaka Sayısı 598'e Yükseldi - Son Dakika
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