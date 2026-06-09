Manisa'da Modacı Ölü Bulundu - Son Dakika
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Manisa'da Modacı Ölü Bulundu

Manisa\'da Modacı Ölü Bulundu
09.06.2026 18:25
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80 yaşındaki modacı Bayram Taner Güzel, evinde yaklaşık 10 gün sonra ölü bulundu. Otopsi bekleniyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki modacı Bayram Taner Güzel, dairesinden yayılan ağır kokular üzerine kapıyı kırarak içeri giren ekipler tarafından ölü bulundu. Yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği tahmin edilen Güzel’in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

"ÇÖP EV" DİYE İHBAR EDİLDİ, CESET ÇIKTI 

Olay, Şehzadeler ilçesi 2'nci Anafartalar Mahallesi 1507 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartman sakinleri, modacı Bayram Taner Güzel'e ait daireden çevreye yayılan ve tahammül edilemez boyutlara ulaşan ağır kokulardan rahatsız oldu. Kokunun kaynağının bir "çöp ev" olabileceğini düşünen bina sakinleri, durumu Şehzadeler Belediyesi'ne bildirdi.

Manisa'da Modacı Ölü Bulundu

Belediye ekipleri, kokunun yoğunluğu ve daire sahibinden haber alınamaması üzerine vakit kaybetmeden emniyet ve itfaiye birimlerine ihbarda bulundu.

Manisa'da Modacı Ölü Bulundu

EKİPLER KAPIYI KIRARAK GİRDİ 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, savcılık izninin alınmasının ardından dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Ekipler evde temizlik çalışması yapmayı beklerken, içeride acı bir manzara ile karşılaştı. Yaşlı modacının cansız bedeni odada bulundu.

Manisa'da Modacı Ölü Bulundu

10 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ 

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemeler sonucunda, vücut bütünlüğünün bozulmaya başlaması ve cesetten yayılan koku nedeniyle Bayram Taner Güzel'in yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitirdiği belirtildi.

Manisa'da Modacı Ölü Bulundu

Günler önce öldüğü anlaşılan Güzel'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin saptanabilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, 80 yaşındaki modacının ölümüne ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

Manisa'da Modacı Ölü Bulundu
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Şehzadeler, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Manisa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Modacı Ölü Bulundu - Son Dakika

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