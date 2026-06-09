Manisa\'da Modacı Ölü Bulundu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki modacı Bayram Taner Güzel, dairesinden yayılan ağır kokular üzerine kapıyı kırarak içeri giren ekipler tarafından ölü bulundu. Yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği tahmin edilen Güzel’in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

"ÇÖP EV" DİYE İHBAR EDİLDİ, CESET ÇIKTI

Olay, Şehzadeler ilçesi 2'nci Anafartalar Mahallesi 1507 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartman sakinleri, modacı Bayram Taner Güzel'e ait daireden çevreye yayılan ve tahammül edilemez boyutlara ulaşan ağır kokulardan rahatsız oldu. Kokunun kaynağının bir "çöp ev" olabileceğini düşünen bina sakinleri, durumu Şehzadeler Belediyesi'ne bildirdi.

Belediye ekipleri, kokunun yoğunluğu ve daire sahibinden haber alınamaması üzerine vakit kaybetmeden emniyet ve itfaiye birimlerine ihbarda bulundu.

EKİPLER KAPIYI KIRARAK GİRDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, savcılık izninin alınmasının ardından dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Ekipler evde temizlik çalışması yapmayı beklerken, içeride acı bir manzara ile karşılaştı. Yaşlı modacının cansız bedeni odada bulundu.

10 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemeler sonucunda, vücut bütünlüğünün bozulmaya başlaması ve cesetten yayılan koku nedeniyle Bayram Taner Güzel'in yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitirdiği belirtildi.

Günler önce öldüğü anlaşılan Güzel'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin saptanabilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, 80 yaşındaki modacının ölümüne ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.