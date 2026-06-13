Fenerbahçe'de Aykut Kocaman zirvesi! Karar toplantısı yapılacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Aykut Kocaman zirvesi! Karar toplantısı yapılacak

Fenerbahçe\'de Aykut Kocaman zirvesi! Karar toplantısı yapılacak
13.06.2026 13:15
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Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürerken gözler yönetimin yapacağı kritik toplantıya çevrildi. Sarı-lacivertlilerde en güçlü aday olarak gösterilen Aykut Kocaman için kısa süre içinde karar verilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de başkanlık görevine resmen başlayan Aziz Yıldırım ve yönetimi, teknik direktör konusunu netleştirmek için kritik bir toplantıya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli camiada merakla beklenen zirvenin pazartesi günü gerçekleştirileceği öğrenildi.

AYKUT KOCAMAN İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

Teknik direktörlük koltuğu için birçok isim gündeme gelirken, Aykut Kocaman'ın en güçlü aday konumunda olduğu belirtiliyor. Seçim sürecinde Aziz Yıldırım'ın deneyimli teknik adamla görüşerek anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman zirvesi! Karar toplantısı yapılacak

SON KARARI AZİZ YILDIRIM VERECEK

Yönetim kurulu toplantısında teknik direktör konusu masaya yatırılacak. Aziz Yıldırım'ın, kurmaylarıyla yapacağı değerlendirmelerin ardından son kararını vererek kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Fenerbahçe taraftarı teknik direktör konusundaki belirsizliğin sona ermesini beklerken, gözler yönetimden gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Aykut Kocaman'ın göreve getirilip getirilmeyeceğinin kısa süre içinde netlik kazanacağı ifade ediliyor.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Aykut Kocaman zirvesi! Karar toplantısı yapılacak - Son Dakika

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