Erman Toroğlu, Fenerbahçe için şampiyonluğun formülünü verdi - Son Dakika
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Erman Toroğlu, Fenerbahçe için şampiyonluğun formülünü verdi

Erman Toroğlu, Fenerbahçe için şampiyonluğun formülünü verdi
09.06.2026 18:19
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Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertliler için şampiyonluğun formülünü veren Toroğlu, ''Şampiyon olmak için iyi kadro, teknik adam falan tamam da daha da önemlisi TFF denen bir gerçek var. Şampiyon olacaksanız kurullara adamlarınızı sokacaksınız. Disipline, tahkime, MHK’ye ve yönetim kuruluna. Yıllardır bunu Galatasaray kendisi açısından iyi yaptı'' dedi.

Eski hakem ve ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe olağan genel kurulunda Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasını değerlendirdi. Toroğlu, sarı-lacivertli kulüpteki başkan değişimini değerlendirerek şampiyonluk formülünü açıkladı.

''AZİZ YILDIRIM HAYAL SATMADI''

Aziz Yıldırım'ın seçim sürecini doğru yönettiğini belirten Toroğlu, Yıldırım'ın gerçekçi vaatlerle üyelerin karşısına çıktığını ifade ederek, "Peki Aziz Yıldırım nasıl geldi? Öncelikle Aziz Yıldırım doğru bir iş yaptı, hayal satmadı. Hakan Safi gibi daldaki elmalardan bahsetmedi, eldeki elmalardan bahsetti. ‘Onu alacağım, bunu alacağım’ demekle başkan olunmaz. Nitekim millet bunları yemedi"

''ŞAMPİYON OLMAK İÇİN...''

Şampiyon olmak için Aziz Yıldırım ve yönetiminin yapması gereken şeyi açıklayan Toroğlu, ''Şampiyon olmak için iyi kadro, teknik adam falan tamam da daha da önemlisi TFF denen bir gerçek var. Şampiyon olacaksanız kurullara adamlarınızı sokacaksınız. Disipline, tahkime, MHK’ye ve yönetim kuruluna. Yıllardır bunu Galatasaray kendisi açısından iyi yaptı. Hatta sarı kırmızılı yöneticiler daha fazla bağırıp çağırarak ortalığı yangın yerine çevirip şampiyon oldular. Düşünün son 12 yılda Galatasaray’ın 7 şampiyonluğu var, Fenerbahçe’nin yok. Ve Galatasaraylılar Fenerbahçe’nin kollandığını söylüyorlar, hatta hakemlerden şikayet ediyorlar. Ali Koç burada tuzağa düştü ama aynı tuzağa Yıldırım düşmeyecektir. Büyük takım başkanları her zaman konuşmazlar. Konuştukları zaman federasyon dahil herkesin dikkatini çekmeliler. Federasyon G.Saray ilişkisi şu an tamamen kopmuş durumda. G.Saray tarafı ‘İlişkileri askıya aldık’ dedi. Bunun üzerine TFF de kupayı askıya aldı, yöneticiler o kupayı askıdan alıp takıma verdiler. Yani bu yıl kartlar başka türlü açılacak. Büyükekşi federasyonu olduğu gibi G.Saraylıydı. Şimdiki federasyonun iki senelik geçmişinde de yine G.Saray şampiyon oldu. Şu bir gerçek, G.Saray hep Ali Koç kalsın istiyordu. Ama şimdi karşılarında Aziz Yıldırım var. Yazılı ve görsel basın olarak bizler hareketli, heyecanlı bir sezon geçireceğiz, şimdiden belli." değerlendirmesini yaptı. 

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Son Dakika Spor Erman Toroğlu, Fenerbahçe için şampiyonluğun formülünü verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 198919 198919:
    Biz haramzadeler gibi onun bunu eliyle eyyamla değil; adil bir şekilde hakkımızla şampiyon olmak istiyoruz. bu yündendir ki şampiyonluk hasretimiz 12 yıla çıktı. Allah bize şerefli ve adil şampiyonluklar versin… 0 0 Yanıtla
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