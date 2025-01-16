Kongo'da Yasa Dışı Madencilikten 3 Çinliye 7 Yıl Hapis

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney-Kivu eyaletinde, yasa dışı madencilik faaliyetlerinde bulunan Çin vatandaşı 3 kişi, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, yasa dışı madencilik faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen 3 Çinlinin davası Güney-Kivu eyaletindeki Bukavu Yüksek Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme izinsiz ikamet, yasa dışı madencilik faaliyeti ve kara para aklama suçlarından Çinlilere 7 yıl hapis yanı sıra kişi başı 600 bin dolar da para cezası verdi.

Ayrıca mahkeme, sanıkların mülklerinde ele geçirilen 15,7 kilogram altın ile 400 bin dolar nakit parayı devlet hazinesine devredilmesine hükmetti.???????