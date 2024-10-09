Kongo'da Yerinden Edilenlerin Sayısı 6,4 Milyon

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KİNŞASA, 9 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bu yıl içerisinde yaklaşık 940.000 kişinin yerlerinden edildiğini söyledi.

Türk, Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada bu gelişmeyle ülke içinde yerlerinden edilen kişilerin toplam sayısının 6,4 milyonun üzerine çıktığını belirtti.

Türk, 23,4 milyon insanın gıda güvencesinden yoksun olduğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin, dünyada gıda güvensizliğinden en çok etkilenen ülke olduğunu sözlerine ekledi.

Doğal kaynakların yasadışı sömürüsü ile yasadışı ticaretinin, ülkenin doğusundaki çatışmaları körüklediği uyarısında bulunan Türk, bu ticarete hem yerli hem de yabancı şirketlerin dahil olduğuna ve ülkede silah kaçakçılığının yaygınlaştığına dikkat çekti.

Türk, "Bu durum, halkın yoksulluğunu da artırıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, dünyanın en yoksul beş ülkesinden biri ve Sahra Altı Afrika'da aşırı yoksulluk çeken her altı kişiden biri Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yaşıyor" dedi.