Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde İsyancılar Tarafından Düzenlenen Saldırıda 19 Sivil Hayatını Kaybetti

GOMA, 26 Ocak (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Mweso kentinde isyancılar tarafından düzenlenen bombalı saldırıda en az 19 sivil hayatını kaybetti.

Ordudan Perşembe günü yapılan basın açıklamasına göre, 23 Mart Hareketi'ne bağlı isyancılar 120 havan topu atarken 19 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

Yetkililer, saldırıyı bir terör eylemi ve uluslararası hukukun ciddi ihlali olarak değerlendiriyor.

Birleşmiş Milletler'e göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki insani kriz 2023 yılında daha da kötüleşirken, şiddet ve yerinden edilme vakaları yüksek düzeylerde seyretti.

2021'in sonlarında yeniden ortaya çıkan isyancı grup, çatışmaları ve insani krizleri tetikleyerek Kongo topraklarında başlıca mevzileri ele geçirdi.